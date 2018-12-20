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Ankara Adliyesi'nde duruşma salonunda kavga: 8 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 15:13 | Son Güncelleme

ANKARA Adliyesi'nde duruşma sırasında taraflar arasında kavga çıktı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Adliyesi'nde duruşma sırasında taraflar arasında kavga çıktı. Sopa ve demir çubuk kullanılan kavgada 8 kişi yaralandı. Ankara 27'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'hakaret' ve 'tehdit' davasının duruşmasında iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen iki tarafın tartışması, kavgaya döndü. Duruşma salonu bir anda karıştı. Sopa ve demir çubuk kullanılan kavgayı polis güçlükle ayırdı. Kavgada 8 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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