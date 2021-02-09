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Ankara Adliyesinde tuvaletteki çöp kutusunun altında silah bulundu

09.02.2021 15:05 | Son Güncelleme:
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Ankara Adliyesinde tuvaletteki çöp kutusunun altına bırakılmış bir silah bulundu.Alınan bilgiye göre, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu kata çıkan koridordaki tuvalette temizlik yapan temizlik görevlileri, çöp kutusunun altında bir silah buldu.

Ankara Adliyesinde tuvaletteki çöp kutusunun altına bırakılmış bir silah bulundu.
Alınan bilgiye göre, ağır ceza mahkemelerinin bulunduğu kata çıkan koridordaki tuvalette temizlik yapan temizlik görevlileri, çöp kutusunun altında bir silah buldu. Temizlik görevlileri, durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede silahın Çek Cumhuriyeti yapımı olduğu ve içinde mermi bulunmadığı belirlendi. Silah, incelenmek üzere emniyete götürülürken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden bir ekibin adliyeye geldiği ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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