Ankara Af Örgütü'nün raporundaki iddiaları reddetti

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları yasa dışı bir biçimde sınır dışı ettiği yönünde iddialar içeren raporunu reddetti. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizde bulunan geçici koruma altındaki Suriyelilere ilişkin Uluslararası Af Örgütü tarafından yayımlanan raporda yer verilen iddiaları reddediyoruz" denildi. "Türkiye, 3,6 milyondan fazlası Suriyeli olmak üzere, topraklarına sığınan yaklaşık 4 milyon civarında yerinden edilmiş kişiye ev sahipliği yapmaya devam etmektedir" denilen açıklamada "Bu kişilere en iyi şekilde ev sahipliği yaparken uluslararası yükümlülüklerimiz uyarınca "geri göndermeme" ilkesine titizlikle uymaktayız” ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanlığı ayrıca "Suriyelilerin ülkelerine zorla geri gönderildiğine, tehdit edildiğine ve kötü muamele gördüğüne ilişkin olarak raporda yer verilen iddialar gerçek dışı ve hayal mahsulüdür" açıklaması yaptı. Af Örgütü'nün raporunda ne denmişti? Uluslararası Af Örgütü 25 Ekim tarihinde "Savaş bölgesine gönderilmek: Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıları yasa dışı biçimde sınır dışı etmesi" başlıklı bir rapor yayınlamıştı. Raporda Türkiye'nin sığınmacıları hukuka aykırı biçimde savaş bölgesine gönderdiği iddia edilmişti. Söz konusu uygulamanın, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlediği askeri operasyondan aylar önce gerçekleştiği öne sürülmüştü.

Af Örgütü uzmanları, raporun hazırlanma sürecinde, çok sayıda sığınmacıyla görüşme gerçekleştirmişti. Bu kişiler, Türk polisi tarafından fiziksel şiddet ve tehdide maruz bırakıldıklarını ve Suriye'ye dönüşlerini bizzat talep ettikleri ifadesinin yer aldığı belgeler imzalamaya zorlandıklarını ifade etmişti. Uluslararası Af Örgütü'nde mülteci ve göçmen hakları uzmanı olarak görev yapan Anna Shea, "Türkiye'nin Suriyeli sığınmacıların savaşın ortasına kendi rızalarıyla döndükleri iddiası tehlikeli ve gerçeği yansıtmıyor. Bizim araştırmalarımız, bu iddiaların aksine, insanların geri dönmeleri için kandırıldığını ve zorlandığını ortaya koydu" demişti. Dışişleri Bakanlığı: Geri dönüşler gönüllü Türk Dışişleri Bakanlığı açıklamasında ise geri dönüşlerin gönüllü olduğu ifade edildi. Açıklamada "İlgili makamlarımız Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve gönüllü geri dönüşleri sürecini BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği halinde yürütmektedir. Nitekim Türkiye’nin Suriye’de terörden temizlediği bölgelere bugüne kadar ülkemizden 365.000 civarında Suriyeli gönüllü olarak geri dönmüştür" denildi.