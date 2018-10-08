Ankara AİHM’ye yargıç bulamıyor

Ankara AİHM yargıçlığı için Avrupa Konseyi’ne son olarak 3 Eylül 2018 tarihinde Selami Kuran, Necati Polat ve Esra Gül Dardağan Kibar’dan oluşan bir aday listesi gönderdi. Adaylar Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) AİHM Yargıçlarını Seçme Komisyonu'nda 27 Eylül 2018 tarihinde ayrı ayrı mülakattan geçti. Komisyon, mülakatlar sonucunda AKPM’ye “adaylar yetersiz bulunduğu için listeyi reddetme” tavsiyesinde bulundu. Ancak mülakatlar sonrasında listedeki üç adaydan sadece Selami Kuran’ın "yetersiz” bulunduğu ortaya çıktı. Özgeçmiş ve mesleki deneyim bakımından listedeki en kıdemli aday olan Prof. Selami Kuran’a mülakatta 10 üzerinden 4 notu verildiği öğrenildi. Bu notun büyük ölçüde Kuran’ın verdiği yanıtların içeriğiyle ilgili olduğu belirtiliyor. Bu yanıtların ne olduğu gizlilik nedeniyle açıklanmıyor. Diğer iki aday ise komisyondan “geçer” oy aldı. Komisyon buna rağmen tüm listenin “reddedilmesi” önerisinde bulundu. Komisyon kimlerden oluşuyor? Karar AKPM AİHM Yargıçlarını Seçme Komisyonu üyesi 20 Avrupalı parlamenter ve AKPM sekreteryasından üst düzey iki memur tarafından alındı. AKPM AİHM Yargıçlarını Seçme Komisyonu’na Hıristiyan Demokrat Grup üyesi Moldovalı parlamenter Valeriu Ghiletchi başkanlık ediyor. Türk yargıç adaylarıyla mülakatlara AKPM’deki Türk heyetinden sadece Serap Yaşar (AKP) katıldı.

İki adayın “geçer” oy alması üzerine tüm listenin reddedilip yeni Türk yargıç seçim sürecinin yeniden başlatılarak çok ileri tarihe atılmaması için son günlerde yeni bir formül üzerinde çalışılmaya başlandı. Marmara Üniversitesi Kamu Hukuku Bölümü Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Selami Kuran, Türk yargıç seçimiyle ilgili nihai kararı verecek olan AKPM’nin bu sabah Strasbourg’da başlayan genel kurul toplantıları öncesinde AKPM Komisyonu ve Başkanlık Divanı’na dilekçe yollayarak adaylıktan çekildiğini bildirdi. Daha fazlasını okumak için: Ankara'dan AİHM için yeni liste AKPM Kuran’ın adaylıktan çekilmesini dikkate alarak, Ankara’dan Kuran’ın yerine yeni bir aday tayin etmesini istedi. Böylelikle AİHM’ye yeni Türk yargıç seçme süreci, Ankara’nın sunduğu son aday listesi reddedilmeden dondurulmuş oldu. Türkiye’nin sunacağı yeni listede Necati Polat ve Esra Gül Dardağan Kibar’a ek olarak yeni bir isim yer alacak. AKPM’de yeni Türk yargıç için seçimin Nisan 2019’da yapılması planlanıyor.