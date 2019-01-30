Ankara alınan güvenlik tedbirleri ile yılbaşına hazır

Ankara Valiliği, yılbaşında halkın güvenliği, kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin yılbaşında muhtemel eylem arayışlarına karşı alınan önlemler kapsamında uygulanacak tertip ve tedbirleri açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, yılbaşında halkın güvenliği, kamu düzeninin sağlanması ve terör örgütlerinin muhtemel eylem arayışlarına karşı alınan önlemler kapsamında bir takım tertip ve tedbirlerin alınmasının uygun görüldüğü belirtilerek, “İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görev ve sorumluluk alanı itibariyle halkın toplu kutlama yapacağı değerlendirilen 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na giriş yolları trafiğe kapatılacak, Güvenpark havuz çevresi uygun bir mesafeden bariyerlerle koruma altına alınacak, girişlerde noktalar oluşturularak arama ve kontroller yapılacaktır. Bahçelievler 7. Cadde, Tunalı Hilmi Caddesi ve Filistin Caddesi araç trafiğine kapatılacak; caddeye açılan sokaklarda arama ve kontrol yapılacak şekilde gerekli güvenlik tedbirleri alınacaktır. Ayrıca insanların yoğun olarak bulunduğu umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde işletmelerin aldığı güvenlik tedbirlerine ilave olarak risk durumuna göre polis/jandarma tarafından ek güvenlik tedbirleri alınacaktır” denildi.

"Alınan tedbirler 2 Ocak 2019 Çarşamba günü 08.00’e kadar aksamadan uygulanacaktır"

“30 Aralık 2018 Pazar günü 08.00’den itibaren sorumluluk bölgeleri itibariyle huzur planları uygulamaya konulacak, yoğunlaştırılmış arama ve yol kontrol faaliyeti icra edilecektir” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

“Alınan tedbirler 2 Ocak 2019 Çarşamba günü 08.00’e kadar aksamadan uygulanacaktır. Havaalanı, tren garı, Yüksek Hızlı Tren Garı, METRO, Ankara Şehirlerarası Terminali (AŞTİ) ile terminallerde yaya ve motorlu devriyelerle şehir içi, devlet karayolları üzerinde tertip edilecek trafik ekipleri ve timlerinin sayıları artırılacak, vatandaşlarımızın hizmetlerine hazır hâle getirilecektir. Ankara’yı diğer illere bağlayan yollar ile kent içindeki önemli noktalarda yol kontrol ve aramalara devam edilecektir. Aşırı hız, alkollü araç kullanımı, hatalı sollama, yakın takip, şerit ihlali, çalışma süresi ihlali gibi trafik kazalarının oluşumunda büyük rol oynayan kural dışı davranışların denetimlerine ağırlık verilecektir. 112 Acil, 155 Polis İmdat ve 156 Jandarma İmdat telefon hatlarında görev yapan personel sayısı takviye edilecek ve bu telefonlara yapılacak müracaat veya ihbarlar titizlikle ve derhal değerlendirilecektir. Kentin önemli meydan, bulvar, kritik-hassas noktalarında gelişebilecek olaylara karşı ani müdahale ekipleri hazır bulundurulacaktır. Alışveriş merkezleri ve diğer alışveriş alanlarında güvenlik tedbirleri artırılacaktır. İlimizdeki umuma açık eğlence ve dinlenme yerlerinin işletmecilerine gerekli tebligat yapılarak bu yerlerde özel güvenlik görevlisi bulundurmak başta olmak üzere kendi güvenlik tedbirlerini almaları sağlanacaktır. Merkez ilçeler yanında diğer ilçelerimizde kaymakamlıklarca risk durumuna göre değerlendirmeler yapılarak eğlence bölgelerinde gerekli güvenlik ve trafik tedbirleri alınacaktır. Trafiğe kapatılması uygun görülen cadde, meydanlar ve kapanma saatleri hususunda basın ve yayın organları vasıtasıyla halkımızın bilgilendirilmesi sağlanacaktır.”