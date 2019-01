Ankara alınan güvenlik tedbirleri ile yılbaşına hazır

"Muhtemel elektrik arızaları için Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, ekiplerini her an müdahaleye hazır halde bulunduracaktır"

Büyükşehir ve ilçe belediye başkanlıkları tarafından özellikle alışveriş ve eğlence mahalleri ile diğer umuma açık alanlarda denetimlerin tefrik edilecek ekipler marifetiyle etkin bir şekilde yapılacağı bildirilen açıklamada, “İtfaiye, su ve kanalizasyon arıza ekipleri hazır hale getirilecek ve nöbetçi memurlukları vatandaş müracaatlarına açık tutulacaktır. Toplu taşıma araçlarının seferlerinde sürekliliğin sağlanması amacıyla gerekli tedbirler önceden planlanacaktır. Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olacak, sorumluluk alanlarındaki yolların trafiğe açık tutulması için gerekli çalışmaları yapacak ve acil müdahale ekipleri oluşturacaktır. Devlet Hastaneleri acil servisleri ile Aile Sağlığı Merkezleri, nöbetçi eczaneler ile haberleşme ve elektrik hizmetleri için gerekli ön hazırlıklar ilgili birimlerin üst yöneticileri tarafından önceden planlanacak ve acil müdahaleler için yeterli ekip ve teçhizatları hizmete hazır hale getirilecektir. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, 27 Aralık 2018 tarihinden itibaren umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde ilgili mevzuat çerçevesinde yoğunlaştırılmış denetimlerde bulunacaktır. Muhtemel elektrik arızaları için Enerjisa Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, ekiplerini her an müdahaleye hazır halde bulunduracaktır. Vali yardımcısı başkanlığında GAMER toplanacak olup, Garnizon Komutanlığı temsilcisi, MİT Bölge Başkanlığı temsilcisi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı, İl Jandarma Komutan Yardımcısı, İl Afet ve Acil Durum Müdür Yardımcısı, Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdür Yardımcısı, İl Sağlık Müdür Yardımcısı, Tarım ve Orman İl Müdür Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, Zabıta Dairesi Başkan Yardımcısı, İtfaiye Daire Başkan Yardımcısı ile EGO Genel Müdür Yardımcısı, Başkent Elektrik Dağıtım AŞ, Başkent Doğalgaz Dağıtım AŞ ve Türk Telekom Anadolu Merkez-1 (Ankara) Bölge Müdürlüğünden tam yetkili birer personel ile Türk Telekom 2. Bölge Müdür Yardımcısı’nın 31 Aralık 2018 gecesi İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde (GAMER Varlık Mah. Eşref Bitlis Caddesi No:14 Ankara 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü Kat:2 Yenimahalle) hazır bulunacak ve denetleme ekiplerinin faaliyetlerini sevk ve idare edeceklerdir.”