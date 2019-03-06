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Ankara: Alman basınında çıkan haberler asılsız

06.03.2019 14:53 | Son Güncelleme

Ankara, Almanya’dan Türkiye’ye tatile gideceklerin tutuklanma riski oluğuna yönelik Alman basınında çıkan haberleri yalanladı.

Ankara: Alman basınında çıkan haberler asılsız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun bir açılış töreninde yaptığı konuşmanın Alman basınında yer bulması sonrası Türkiye Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sayfasında yayınlanan açıklamada Soylu'nun ifadelerinin bilinçli olarak bağlamından kopartıldığı ve haberlerin asılsız olduğu belirtildi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Bazı Alman medya kuruluşlarında, ülkemize seyahat eden Almanların karşılaşabilecekleri muamele hakkında asılsız haberlere yer verildiği görülmektedir. Sayın İçişleri Bakanımızın terörle mücadele kapsamında yaptığı beyanların bu bağlamdan koparılarak çarpıtılmasının maksatlı olduğu açıktır. Türkiye her zaman olduğu üzere Almanya ve diğer tüm ülkelerden gelen turistleri geleneksel Türk misafirperverliği çerçevesinde ağırlamaya devam edecektir" ifadesi kullanıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında konuşmuş ve "Avrupa'da, Almanya'da öyle terör örgütünün toplantılarına katılıp da ondan sonra gelip Antalya'da, Bodrum'da, Muğla'da tatil yapanlar var ya, onlar için de tedbir aldık şimdi. Hadi gelsinler bakalım havalimanlarından içerisi girsinler. Gözaltına alıp yallah, öyle kolay değil. Dışarıda hainlik yapıp, içeride, Türkiye'de keyfini, sefasını sürmek bundan sonra kolay değil" ifadelerini kullanmıştı.

DW, dpa/MY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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