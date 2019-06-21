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Ankara Altındağ’da gıda denetimi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Ankara Altındağ’da, yabancı sığınmacılara ait 9 işletmede denetim gerçekleştirildi.İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince, Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi ve civarında ikamet etmekte olan yabancı sığınmacılar tarafından işletilen gıda işletmelerinde üretilen/satışa sunulan/toplu tüketime sunulan gıda maddeleri bir bir kontrol edildi.Gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 9 işletmede yapılan kontrolde Türk Gıda Kodeksine aykırı olduğu tespit edilen 350 Kg muhtelif gıda maddesi ile 120 koli yumurtaya, imha edilmek üzere Altındağ Belediye Başkanlığı zabıta ekiplerince el konuldu.

Ankara Altındağ’da, yabancı sığınmacılara ait 9 işletmede denetim gerçekleştirildi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol ekiplerince, Altındağ İlçesi Battalgazi Mahallesi ve civarında ikamet etmekte olan yabancı sığınmacılar tarafından işletilen gıda işletmelerinde üretilen/satışa sunulan/toplu tüketime sunulan gıda maddeleri bir bir kontrol edildi.
Gerçekleştirilen uygulama kapsamında, 9 işletmede yapılan kontrolde Türk Gıda Kodeksine aykırı olduğu tespit edilen 350 Kg muhtelif gıda maddesi ile 120 koli yumurtaya, imha edilmek üzere Altındağ Belediye Başkanlığı zabıta ekiplerince el konuldu.

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi

Ankara Altındağ’da gıda denetimi
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