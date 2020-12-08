Ankara Anlaşması: 31 Aralık'ta sona erecek anlaşma kapsamında vize başvuruları rekor kırıyor

Türkiye'den iş insanlarının İngiltere'de şirket kurarak veya kendi işini yaparak oturma izni almasına olanak sağlayan Ankara Anlaşması, 1 Ocak 2021'de İngiltere'nin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasının (Brexit) ardından geçiş döneminin tamamlanması nedeniyle sonlanacak. Birleşik Krallık, 1 Ocak 2020'de AB'den ayrılmış ancak bir yıl sürmesi planlanan geçiş döneminde mevcut AB anlaşmaları yürürlükte kalmayı sürdürmüştü. Türkiye'nin 1963'te Avrupa Ekonomik Topluluğu ile imzaladığı ve iş insanlarının İngiltere'de şirket kurarak yaşamasına izin veren Ankara Anlaşması da bu anlaşmalardan biri olduğu için 1 Ocak 2021'den itibaren bu anlaşma üzerinden oturum izni başvurusu yapılamayacak. Anlaşma sonlanmadan başvuru yapmak isteyenlerin sayısında ise büyük bir artış var. 2013'ten sonra her yıl katlanarak arttı Anlaşmaya başvuranların sayısı 2013-17 yılları arasında her yıl 1,5 ile 2 kat arasında artış göstererek 1.200'ün üzerine çıkmış, 2019'da ise yüzde 200'den fazla artışla 4 bini geçmişti. BBC Türkçe'nin İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan edindiği verilere göre, 2020'nin ilk dokuz ayında yapılan başvurular 10 bini aştı.

İlk çeyrekte 1.877 kişi başvururken ikinci çeyrekte pandeminin etkisiyle bu sayı 442'ye geriledi. Üçüncü çeyrekte ise büyük artışla 6 bin 913'e çıktı. Böylece 2020'nin yalnızca üçüncü çeyreğinde yapılan başvurular, 2020 öncesindeki 10 yılda yapılan başvuruların toplamını aştı. 'Yoğunlukla başa çıkabilmek için işe alım yaptık' Ankara Anlaşması başvuruları alanında faaliyet gösteren Namlı Kayum Demir Avukatlık Ortaklığı'ndan Fırat Namlı, son dönemde Ankara Anlaşması için kendilerine başvuranların sayısında büyük bir artış olduğunu söylüyor. Son dönemde toplam başvuruların haftada bin civarında olduğunu duyduklarını, kendilerine de 15-20 başvuru geldiğini anlatan Namlı, bu yoğunlukla başa çıkabilmek için daha fazla kişiyi işe aldıklarını, fazla mesai yapmak zorunda kaldıklarını belirtiyor ve ekliyor: "Bu dönemdeki gibi bir yoğunluk hiç görmemiştim." Namlı yalnızca başvuruların değil, reddedilen dosyaların da arttığını, kabul edilmesine kesin gözüyle bakılan bazı dosyaların bile başvuruda gerek olmayan belgelerin eksikliği nedeniyle reddedilebildiğini anlatıyor: