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Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.09.2019 11:58 | Son Güncelleme

İngiltere’de Yüksek Mahkemeden, Türklere, hükümetin Ankara Anlaşması koşullarında gittiği değişikliklere karşı açtıkları davayı temyize götürme izni çıktı

LONDRA (AA) - İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Türklere, hükümetin Ankara Anlaşması koşullarında yaptığı değişikliklere karşı açtıkları davayı temyize götürme izni verdi.

Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği”nden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Mahkemenin, hükümete karşı açtıkları davayı temyize götürmelerine izin verdiği bildirildi.

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.

Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti. Yeni düzenlemeler, Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.

"Türk İş İnsanları Birliği", İngiliz hükümetinin yaptığı değişiklikleri yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı kararla davayı reddetmişti. Birlik, bunun üzerine kararı temyiz için başvuruda bulunmuştu.

- "İnancımız pekişti"

"Türk İş İnsanları Birliği”nin kurucusu İpek Leni Candan, temyiz izni veren kararla ilgili yaptığı değerlendirmede “Temyiz başvurumuza onay verilmiş olması bize yapılan uygulamanın haksız ve kanunsuz olduğuna dair inancımızı daha da güçlendirdi. Gasp edilen haklarımızı geri alana kadar mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Davanın avukatı Yaşar Doğan da “Umuyoruz ki Yüksek Mahkeme'nin vermiş olduğu adaletsiz karar, yerini mağduriyetleri giderecek, adil ve hukuka uygun bir karara bırakır.” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, 1959'da o zamanki adıyla Avrupa Ekonomik Topluluğuna başvurmuş, 1963'te de Türk vatandaşlarının topluluğa üye ülkelerde hizmet verebilmesi için vize almalarını sağlayan Ankara Anlaşması imzalanmıştı.

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