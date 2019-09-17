Ankara Anlaşması davası temyize gidiyor

LONDRA (AA) - İngiltere’de Yüksek Mahkeme, Türklere, hükümetin Ankara Anlaşması koşullarında yaptığı değişikliklere karşı açtıkları davayı temyize götürme izni verdi.

Ankara Anlaşması'ndan yararlanarak İngiltere'ye gelen Türkler tarafından oluşturulan "Türk İş İnsanları Birliği”nden yapılan yazılı açıklamada, Yüksek Mahkemenin, hükümete karşı açtıkları davayı temyize götürmelerine izin verdiği bildirildi.

Ankara Anlaşması olarak bilinen Avrupa Topluluğu Ortaklık Anlaşması (ECAA) kapsamında vize alan Türkler, 16 Mart 2018’e kadar 4 yılı tamamladıktan sonra ücretsiz olarak süresiz oturum başvurusu yapabiliyordu.

Bu tarihte yürürlüğe giren yeni kurallarla süresiz oturum için süre 5 yıla çıkarılırken, 2 bin 389 sterlin de başvuru ücreti getirilmişti. Yeni düzenlemeler, Ankara Anlaşması ile İngiltere’ye gelmiş yaklaşık 12 bin 500 Türk ile aile üyelerine de geriye dönük uygulanmaya başlamıştı.

"Türk İş İnsanları Birliği", İngiliz hükümetinin yaptığı değişiklikleri yargıya taşımış ancak Yüksek Mahkeme mart ayında aldığı kararla davayı reddetmişti. Birlik, bunun üzerine kararı temyiz için başvuruda bulunmuştu.