Ankara: Asıl tehlikeli oyunu Fransa oynuyor

Ankara, Libya'nın kaosa sürüklenmesinde Fransa'nın payı olduğu ve esas tehlikeli oyunu Fransa'nın oynadığı suçlamasında bulundu.Türkiye Dışişleri Bakanlığı bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un dün yaptığı "Türkiye, Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor" şeklindeki açıklamasına yanıt verdi. "Macron'un Libya’nın meşru hükümetine Türkiye'nin verdiği desteği tehlikeli bir oyun olarak tanımlamasının ancak akıl tutulmasıyla izah edilebilebileceğini" belirten Türk Dışişleri, Fransa’nın kendi tutumunu sorgulaması gerektiği savundu.

“Sayın Macron hafızasını yoklar ve sağduyusunu harekete geçirirse, bugün Libya’da yaşanan sıkıntıların kendisinin de desteklediği darbeci Hafter’in saldırılarından kaynaklandığını, Moskova’da ve Berlin’de ateşkes anlaşmasını imzalamayı reddedenin yine savaş ağası Hafter olduğunu hatırlayacaktır" denilen açıklamada, "yıllardır gayrimeşru yapılara verdiği destek nedeniyle Fransa’nın, Libya’nın kaosa sürüklenmesinde önemli sorumluluğu bulunduğu" suçlaması yöneltildi. Açıklamada, "Bu bakımdan Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır” ifadesi kullanıldı.