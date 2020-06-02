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Ankara-Atina arasında yeni Doğu Akdeniz gerilimi

02.06.2020 13:17 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Libya ile vardığı anlaşma kapsamında Doğu Akdeniz'de petrol arama girişimi, Yunanistan tarafından "yeni bir provokasyon" olarak tanımlandı.

Türkiye ise konuya ilişkin "kararlılığını" yineledi.Doğu Akdeniz'deki petrol ve doğalgaz arama faaliyetleri,Türkiye ile Yunanistan arasındaki tansiyonu bir kez daha yükseltti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez geçen hafta yaptığı açıklamada, "Libya ile vardığımız anlaşma kapsamında TPAO, kendi ruhsat alanlarımızda petrol aramak için başvuruda bulundu. Askı ve ilan sürecinin ardından yaklaşık 3-4 ay içinde buradaki ilk faaliyetlerimize de başlayabileceğiz. Önce sismik çalışmalar, ardından verilerin analiz edilmesiyle de nerelerde sondaj yapacağımızı belirleyeceğiz" demişti.

Bu açıklamaya tepki gösteren Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye'nin bu girişimi "Yunan kıta sahanlığı bölgesinde" gerçekleştirdiğini ve "Yunanistan'ın egemenlik haklarının gasp edilmeye" çalışıldığını öne sürdü.

Uluslararası hukuk ve deniz hukukuna aykırı hareket etmekle suçladığı Türkiye'nin "yasa dışı eylemlerde" bulunduğunu iddia eden Dendias, Ankara'nın bu süreci tamamlaması hâlinde, Yunanistan'ın "bu yeni provokasyona göğüs germeye de hazır olduğunu" belirtti.

Yunan haber ajansı Ana'ya göre, konuyla ilgili olarak Türkiye'nin Atina Büyükelçisi de Pazartesi akşamı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Türkiye'den yanıt

Yunanistan'ın açıklamalarına Ankara'dan da yanıt gecikmedi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Petrolleri'nin araştırma ve sondaj faaliyetleri gerçekleştirmek üzere başvuruda bulunduğu yeni ruhsat sahaları, ülkemizin BM'ye bildirdiği kıta sahanlığı sınırları içindedir. Ülkemiz, defalarca duyurduğu bu sahada egemen haklarını kullanmayı kararlılıkla sürdürecektir" denildi.

Sözcü Aksoy, "Doğu Akdeniz'de ülkemizin ve Kıbrıslı Türklerin haklarını koruma konusunda kararlılığımız tamdır. Bu çerçevede, sismik araştırma ve sondaj faaliyetlerimiz evvelce belirlenen programa göre sürdürülmektedir" diye ekledi.

DW,AFP/CÖ,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

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