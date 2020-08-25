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Ankara-Atina ilişkilerinde "tatbikat" gerilimi

25.08.2020 08:30 | Son Güncelleme

Türkiye ve Yunanistan'ın bugün Akdeniz'de tatbikat yapacaklarını duyurması bölgedeki gerilimi artırdı.

Ankara-Atina ilişkilerinde "tatbikat" gerilimi

Almanya Dışişleri Bakanı Maas bugün Atina ve Ankara'da çözüm için girişimlerde bulunacak.Yunanistan'ın Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'de sismik araştırmalar yapan Oruç Reis gemisinin bulunduğu alana yakın bir bölgede tatbikat yapacağını açıklamasının ardından Türkiye Savunma Bakanlığı'ndan da bir tatbikat ilanı geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) Yunanistan'ın Navtex ilan etmesinden sonra yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de müttefik ülke deniz kuvvetleri gemilerinin de katıldığı kısa süreli geçiş eğitimleri gerçekletirileceği belirtildi.

MSB'nın Twitter hesabından yapılan duyuruda "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir" ifadeleri kullanıldı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Yunanistan’ın, tatbikat icra edeceğini açıklamasını, iyi komşuluk ilişkileri ve denizcilik kurallarıyla bağdaşmayan, seyir emniyetini tehlikeye atan ve gerginliği artıran bir faaliyet olarak değerlendirdi.

AFP, Yunan Deniz Kuvvetlerine ait gemilerin dün Girit Adası açıklarında eğitim amaçlı faaliyette bulunduğunu duyurdu.

Maas Atina ve Ankara'ya gidiyor

Doğu Akdeniz'deki sismik araştırmalar nedeniyle Türkiye ve Yunanistan arasında gerilen ilişkileri yumuşatmak amacıyla Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass bugün önce Atina'ya ardından Ankara'ya gidecek.

Maas Yunan ve Türk mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşerek, Akdeniz'deki gerilimin bir çatışmaya dönüşmemesi için arabulucuk yapacak.

Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert de Berlin'de pazartesi günü düzenlenen basın toplantısında Almanya'nın Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunun diplomatik yollarla çözülmesini önemsediğini kaydetti. Seibert, "Doğu Akdeniz, gerilime değil istikrara ihtiyaç duyduğumuz bir bölgedir" diye konuştu.

Berlin, krizin diplomatik yollarla çözümünde ısrar ederken Fransa ise bölgeye askeri destek sağlıyor. Fransa geçen hafta bölgeye bir savaş gemisi yollamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, askeri destek ile Paris'in AB üyesi Yunanistan'ın yanında yer aldığı mesajının verildiğini belirtiyor.

AFP,DW,dpa,DHA / TY,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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