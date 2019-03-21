Ankara-Atina İlişkilerinde Yeni Sayfa mı?

Dışişlşeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile biraraya geldi. İki bakan Kıbrıs’ın durumu, Ege, doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları, ve azınlıkların durumu konularını ele aldı. Çavuşoğlu gelecek günlerde teknik ve bakan düzeyinde görüşmeler yapılacağını belirtti ve iki dışişleri bakanının 12 Nisan’da yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos, Yunanistan’ın Kıbrıs’ın ekonomi bölgesinin kaynaklarını hem Kıbrıs Rumları’nın hem de Kıbrıs Türkleri’nin faydalanacağı şekilde kullanılması hakkını desteklediğini kaydetti.
Bakan ayrıca Türkiye’nin doğu Akdeniz’de uluslararası kanundan kaynaklanan hakları olduğunun da açık olduğunu söyledi.
Türkiye, Kıbrıs’ın doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları yürütmesine karşı çıkıyor. Ankara bunun Kıbrıslı Türklerin haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini söylüyor.
Kıbrıs için gayrı resmi görüşmeler yapılacak
Çavuşoğlu, Kıbrıs barış müzakereleri konusunda Katrougalos’la bir dizi gayrı resmi görüşme yürüteceklerini ve ada için yeni barış müzakerelerinin mümkün olup olmayacağına buna göre karar vereceklerini kaydetti.
Çavuşoğlu “Laf olsun diye müzakerelere başlamayalım, sonuç odaklı bir müzakere olsun, ucu açık bir müzakere olmasın. Çerçevesini önceden belirleyelim. Her iki tarafın kabul edeceği çözüme ulaşmak istiyoruz" diye konuştu.
Yunanistan, 2017’de İsviçre’nin Crans-Montana kasabasında yapılan barış görüşmelerinin kaldığı yerden devam etmesini istiyor ancak Çavuşoğlu bu seçeneği kabul etmedi.
Türkiye’nin tepkisini çeken bir diğer konuysa 2016 askeri darbe girişimi sırasında helikopterle Yunanistan’a kaçan sekiz askerin Türkiye’ye iade edilmemesi yönündeki mahkeme kararı.
Çavuşoğlu mahkemenin kararını bir kez daha eleştirdi.
Yunan Bakan ise mahkeme kararlarına saygı duyulmasını istedi ve kimin darbe düzenleyicisi, kimin terörist olduğuna adaletin karar vereceğini söyledi.
Çavuşoğluysa "'Kimin darbeci olduğunu bilemeyiz' diyorsun ama askeri kıyafet içindeki 8 hain asker helikopter ile ülkenize kaçmıştır. Hükümetiniz de bunu kabul etmiştir. Bunların iadesi mümkündü. Helikopter Türkiye'ye gönderildi ama bu şahıslar orada kaldı. Bu iş mahkemeye bırakılmadan, darbeden çok çekmiş Yunanistan'ın bunları iade etmesi gerekiyor. Bu kişiler darbeciydi ve askeri helikopterle Yunanistan'a kaçtılar" ifadelerini kullandı.
Askerler darbeye karıştıkları iddialarını reddediyor.
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