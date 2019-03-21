Ankara-Atina İlişkilerinde Yeni Sayfa mı?

Dışişlşeri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya’da Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Katrougalos ile biraraya geldi. İki bakan Kıbrıs’ın durumu, Ege, doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları, ve azınlıkların durumu konularını ele aldı. Çavuşoğlu gelecek günlerde teknik ve bakan düzeyinde görüşmeler yapılacağını belirtti ve iki dışişleri bakanının 12 Nisan’da yeniden bir araya geleceklerini kaydetti.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Katrougalos, Yunanistan’ın Kıbrıs’ın ekonomi bölgesinin kaynaklarını hem Kıbrıs Rumları’nın hem de Kıbrıs Türkleri’nin faydalanacağı şekilde kullanılması hakkını desteklediğini kaydetti.

Bakan ayrıca Türkiye’nin doğu Akdeniz’de uluslararası kanundan kaynaklanan hakları olduğunun da açık olduğunu söyledi.

Türkiye, Kıbrıs’ın doğu Akdeniz’de doğalgaz arama çalışmaları yürütmesine karşı çıkıyor. Ankara bunun Kıbrıslı Türklerin haklarının ihlal edilmesi anlamına geldiğini söylüyor.

Kıbrıs için gayrı resmi görüşmeler yapılacak

Çavuşoğlu, Kıbrıs barış müzakereleri konusunda Katrougalos’la bir dizi gayrı resmi görüşme yürüteceklerini ve ada için yeni barış müzakerelerinin mümkün olup olmayacağına buna göre karar vereceklerini kaydetti.