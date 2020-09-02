Ankara: Avusturya Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’nın Türkiye için casusluk yapan Milli İstihbarat Teşlilatı (MİT) mensubu bir kişiyi tespit ettikleri yönündeki açıklamasına sert tepki göstererek Avusturya'yı, "Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamamakla" suçladı.

Çarşamba günü konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır. Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayriciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yapılan suçlamanın, Avusturya’nın "popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını bir kez daha gösterdiğini" kaydeden Aksoy, söz konusu durumun "Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar verdiğini" öne sürdü.

Avusturya hükümetini "sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmakla" suçlayan Dışişleri Sözcüsü, Avusturya'yı "devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi iş birliğine davet ettiklerini" ifade etti.