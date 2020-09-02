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Ankara: Avusturya Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadı

02.09.2020 18:50 | Son Güncelleme

Avusturya’nın bir MİT casusu yakaladıkları yönündeki açıklamasına tepki gösteren Türkiye, iddiaların arkasında "Türkiye karşıtı çevrelerin olduğunu" savundu.

Ankara: Avusturya Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Avusturya’nın Türkiye için casusluk yapan Milli İstihbarat Teşlilatı (MİT) mensubu bir kişiyi tespit ettikleri yönündeki açıklamasına sert tepki göstererek Avusturya'yı, "Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamamakla" suçladı.

Çarşamba günü konuya ilişkin bir açıklama yayınlayan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Avusturya makamlarınca ülkemiz hakkında ortaya atılan mesnetsiz iddiaları reddediyoruz. Bu iddiaların arkasında Türkiye karşıtı çevrelerin olduğu aşikardır. Avusturya Hükümetinin, bu iddialardan tamamen gayriciddi reflekslerle ülkemizi itham eden sonuçlar çıkarmasını hayretle karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'ye yapılan suçlamanın, Avusturya’nın "popülist söylem sarmalından ve Türkiye karşıtlığı saplantısından kurtulamadığını bir kez daha gösterdiğini" kaydeden Aksoy, söz konusu durumun "Avusturya'daki Türk toplumunun huzurunu kaçırdığı ve Türkiye-Avusturya ilişkilerine zarar verdiğini" öne sürdü.

Avusturya hükümetini "sığ iç siyasi hesaplarla Türkiye üzerinden suni gündem peşinde koşmakla" suçlayan Dışişleri Sözcüsü, Avusturya'yı "devlet ciddiyetiyle ve sağduyuyla hareket etmeye ve samimi iş birliğine davet ettiklerini" ifade etti.

"Sadece Avusturya'yı mı?"

Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, salı günü, Türkiye için casusluk yapan bir şüpheliyi yakaladıklarını açıklamış ve söz konusu kişinin Ankara'ya Avusturya'da yaşayan Türk hükümeti karşıtlarıyla ilgili bilgiler aktardığını kaydederek, diplomatik süreçleri devreye sokacaklarını ve soruşturma başlatacaklarını aktarmıştı.

Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab da, Türkiye'nin camiler ve dernekler aracılığıyla Avusturya’daki Türk toplumu üzerinde etki alanını genişlettiğini söylemiş ve "Türkiye'nin Avusturya'yı bölmek istediğini" öne sürmüştü.

Avusturya hükümetinin açıklamalarına bir tepki de salı günü Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan tepki gelmişti. DW Türkçe'nin konuyla ilgili haberinden bir ekran görüntüsü paylaşan Kalın, Avusturya Uyum Bakanı’nın "Türkiye Avusturya'yı bölmek istiyor" sözlerine, "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp" sözleriyle ironik bir yanıt vermişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW / BÜ,ET

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