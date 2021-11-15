HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara: BAE ile yıpranmış ilişkileri onarmaya çalışıyoruz

Ankara: BAE ile yıpranmış ilişkileri onarmaya çalışıyoruz

15.11.2021 18:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın Türkiye ziyareti öncesi Reuters'a konuşan Türk yetkililer, "iki ülke arasında yıpranmış ilişkileri onarmaya çalıştıklarını" söyledi.

Ankara: BAE ile yıpranmış ilişkileri onarmaya çalışıyoruz

Türkiye - Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ilişkilerinin gerginleştiği bir dönemde BAE Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın 24 Kasım'da Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesi bekleniyor. İkili ilişkiler, ticaret, bölgesel gelişmeler ve yatırım konularının ele alınması planlanan görüşmeyle ilgili Ankara'dan da ilişkilerin iyileştirilmesinin hedeflendiği mesajı geldi.

Reuters haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, "iki ülke arasındaki yıpranmış bağları onarmaya çalıştıklarını" söyledi. Türk yetkililer, yakında Türkiye'den de BAE'ye "üst düzey" bir ziyaretin gündeme gelebileceğini aktardı.

BAE Dışişleri Bakanlığından ise Veliaht Prens'in Türkiye'ye planladığı ziyaretle ilgili bir açıklama yapılmadı.

İki ülke arasındaki sorunlar

İkili ilişkiler, BAE'nin Mısır'daki askeri darbeye destek vermesi sonrası durma noktasına gelmişti. BAE ve Türkiye arasında bölgesel gelişmelerle ilgili nüfuz mücadelesi, Libya iç savaşı sırasında da ortaya çımıştı. BAE, Mısır'la birlikte Libya'da General Halife Hafter yanlılarını desteklerken Türkiye de Trablus merkezli Ulusal Mutabakat hükümetine arka çıktı. Türkiye, BAE'yi Yemen'deki pozisyonu ve İsrail'le diplomatik ilişkileri başlatması nedeniyle de eleştiriyor.

Bölgesel gelişmeler nedeniyle iki ülke arasında yaşanan sorunlara, geçen yaz organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in BAE'de ikamet etmeye başlaması da eklendi. Peker, BAE'nin talebiyle YouTube'da yayınladığı videolara son vermişti. Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan'ın ziyaretinde Peker'in durumunun da gündeme gelebileceği belirtiliyor.

Ağustos ayında ilk temas kurulmuştu

İki ülke arasında gerginliği azaltmaya yönelik ilk adımlar aslında geçen yaz atılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ağustos ayında BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan'yı Ankara'da kabul etmiş ve BAE ile Türkiye'nin bağlarını geliştirmek anlamında ilerleme kaydettiğini, bunun neticesinde de Türkiye'ye yatırım yapılabileceğini söylemişti. Bu görüşmeden iki hafta sonra da Erdoğan, Veliaht Prens Muhammed bin Zayed el Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.

Ekonomisi zor bir dönemden geçen Türkiye, BAE ile enerji üretimi gibi alanlarda yatırım konusunda görüşmeler yürüttüğünü açıklamıştı. BAE de Türkiye ile daha derin ticari ve ekonomik bağlar kurmak istediğini duyurmuştu. Abu Dabi Yatırım Ajansı'nın Türkiye'de Getir ve Trendyol gibi şirketlerde yatırımları bulunuyor.

Reuters / SSB,HS

©Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldüTeröristbaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan öldü
PARTNER Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor Ayna karşısında sütyenle poz veren İrem Derici'ye yorum yağdı: Bizim kız elden gidiyor
Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, sonrası korkunçKöpeğe çarpmamak için manevra yaptı, sonrası korkunç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

TİSK'ten asgari ücret açıklaması

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Dün akşam herkes bu sahneye kilitlendi! "Kalemine kurban be!"

Sosyal medya karıştı! Tepkiler artıyor

Sosyal medya karıştı! Tepkiler artıyor

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

''Mesut Özil'den nefret ediyorum''

Edin Visca bombası! Bu sefer geliyor

Edin Visca bombası! Bu sefer geliyor

Gruptan nasıl çıkarız? İşte o konuşulan ihtimal

Gruptan nasıl çıkarız? İşte o konuşulan ihtimal

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Mide bulandıran olay! 9 yıl babasının cinsel istismarına uğradı

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Su tasarrufu için en etkili yöntemler ve yardımcılar

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

Bu otomobilin eşi benzeri yok! Fiyatı sır gibi saklanıyor

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

3 kardeşe tek düğün! 30 koyun kesildi, 3 bin kişi ağırlandı

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Bu saatlere dikkat! Donacağız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.