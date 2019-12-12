HABER

Ankara Bal Günleri başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 16:36 | Son Güncelleme

Tüketicinin bal ve ürünlerini aracısız olarak temin edebileceği Ankara Bal Günleri başladı.

Tüketicinin bal ve ürünlerini aracısız olarak temin edebileceği Ankara Bal Günleri başladı. İlginç bal çeşitlerinin yer aldığı fuarda, ödüllü ballar da bulunuyor.
MSR Uluslararası Fuarcılık ile Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği tarafından düzenlenen Ankara Bal Günleri başladı. Altınpark Fuar Merkezi’nde açılan stantlarda bal, bal mumu, propolis, polen, arı sütü, ana arı, arıcılık malzemeleri ve baldan elde edilen çok sayıda ürün yer aldı. Bal ve ürünlerinin insan sağlığı açısından öneminin vurgulandığı fuarda maydanoz balı, deve dikeni balı gibi ilginç ballar da dikkat çekti.
MSR Uluslararası Fuarcılık’ın sahibi Ali Hakan Doğramacı, organizasyonda 22 şehirden 80 standın yer aldığını belirtti. Etkinliğin Ankara’da ilk defa gerçekleştirildiğini söyleyen Doğramacı, “Bal hassas ve önemli bir konu. Ankara’nın organik bal ile tanışması için böyle bir etkinliğe ihtiyacı olduğunu düşündük. Bal ürünlerimiz var. Arı ürünlerinden yapılan kozmetik ürünlerimiz var. Geniş kapsamlı bir etkinlik” dedi.
Fuar, Pazar günü saat 20.00’ye kadar ziyaret edilebilecek.

PARTNER Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti Yürümekte bile zorlanıyordu! Son hali şoke etti
Jandarmadan huzur güven uygulamasıJandarmadan huzur güven uygulaması
Yunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğrettiYunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Şırıngalı çikolatadan bir ölüm daha!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Sen otur işine bak!

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Ünlü şarkıcıdan olay gönderme! 'Kutu açsın'

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Son dakika... Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Ülke genelinde dev uygulama!

Ülke genelinde dev uygulama!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Eski milli futbolcular için istenen cezalar belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

Günlerdir aranıyorlar! 'Ceset bulundu' iddiasına yalanlama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması! 104 kişi yakalandı

Başsavcılık'tan 'Barış Pınarı' açıklaması! 104'ü...

4 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Kafa kamerasıyla kaydedildi! Böyle öldürüldüler

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

MSB: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde el yapımı 75 mayın imha edildi

Son dakika: Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile 15'inci kara devriyesi tamamlandı

MSB'den Rusya ile devriye açıklaması

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin'e dolandırıcılık şoku

Ahmet Davutoğlu'nun 'Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi Bakanlığa verildi

Flaş gelişme! Resmi başvuru yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.