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Ankara-Bala kara yolunda servis aracı devrildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2019 15:43 | Son Güncelleme

Çankaya Belediyesine ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı

Ankara-Bala kara yolunda, Çankaya Belediyesine ait servis aracının devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara-Bala kara yolu Çavuşlu mevkisinde, Çankaya Belediyesine ait, 06 DM 0124 plakalı servis aracı, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Karşı istikamete geçen servis aracı, daha sonra devrildi.

Kazada, sürücü ile araçta bulunan 26 kadın ve 3 çocuk yaralandı. Yaralananlar arasında bir hemşirenin olduğu öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, şehir merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralanan kişilerin, Bala ilçesine bağlı Yayla, Kömürcü ve Tohumlar mahallelerinde oturduğu ve sağlık taraması için geldiği şehir merkezinden, Çankaya Belediyesine ait servis aracıyla döndüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara'da trafik kazası Bala'da kaza

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