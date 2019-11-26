Ankara: Barış Pınarı Harekatı amacına ulaşana kadar sürecek

Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara’da toplandı. Toplantı sonrası yayınlanan basın açıklamasında Suriye’nin kuzeyine düzenlenen Barış Pınarı Harekatı’na devam edileceği açıklandı.

Bildiride, "güney sınırlarımız boyunca ortaya çıkan ve milli güvenliğimizi doğrudan tehdit eden terörü kaynağında yok etmek ve yerlerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları ile Adana Mutabakatı ve meşru müdafaa hakkı çerçevesinde icra edilen Barış Pınarı Harekatı her veçhesiyle değerlendirilmiştir" denilerek, "harekatın amacına ulaşana kadar sürdürüleceği ve sivillerin zarar görmemesi için her türlü tedbirin alınmakta olduğu" kaydedildi.

Bildiride Suriyeli sığınmacıların güvenli bir biçimde geri dönüşlerinin sağlanması için uluslararası toplumdan destek talep edildiği de belirtildi.

Rusya "operasyona devam edilmeyecek" demişti

Geçen hafta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çevuşoğlu, Rusya ile imzalanan mutabakata ilişkin Rusya’nın üzerine düşeni yapmadığı eleştirisinde bulunmuş, "Burada şu anda bu mutabakatın gereğini yaptılar mı tamamen? Hayır yapmadılar, yapılması lazım. Biz mutabakat gereği üzerimize düşeni yaptık. Tacizler olduğu zaman da gereğini yaptık ama buradan bir netice alamazsak tıpkı Amerika ile denedikten sonra harekâtı başlattığımız gibi yine gereğini yapacağız. Bunun başka çaresi yok. Yanı başımızdaki terör tehdidini bizim mutlaka temizlememiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.