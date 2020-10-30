HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara Barosu "2 No'lu Baro"nun standını şikayet etti

Ankara Barosu "2 No'lu Baro"nun standını şikayet etti

30.10.2020 14:42 | Son Güncelleme

Ankara Barosu yeni baro kurulmadan "Ankara 2 No'lu Barosu" isminin kullanılmasının "usülsüz" olduğu gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

İkinci baroyu kuracak avukatlar, genç meslektaşlarını üye olarak kazanmayı hedefliyor.Ankara Barosu avukatları, kentte ikinci baronun kurulması için gerekli iki bin imzanın toplanması için adliyelerde kurulan stantlara yönelik "suç duyurusu" dilekçesi verdi. Ankara Barosu, Avukatlık Kanunun'da yapılan değişiklik sonucu "çoklu baronun" önünün açılmasıyla başlatılan stant girişiminin "usülsüz" olduğunu savunuyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen dilekçede, "2 bin imza toplanmadan ve kuruluş işlemleri tamamlanmadan 'Ankara 2 No'lu Baro' ismi kullanılamaz" denildi.

2 No'lu Baro isminin kullanılması halinde, Türk Ceza Kanunu'nun 262'inci maddesine göre "Kamu görevinin usülsüz üstlenilmesi" suçu oluşacağı belirtilerek, henüz kurulmayan bir baronun ismiyle adliyelerde stant kurulmasının "bu suça vücut vereceği" kaydedildi. Dilekçede savcılıktan adliyelerdeki "bu stantların kurulumuna" izin verilmemesi talep edildi.

"Suç işleniyor"

Dilekçede imzası olan Ankara Barosu Toplumsal Dava ve Hukuk Araştırmaları Merkezi (TODAM) Başkanı Avukat Doğan Erkan Ankara'da 2 No'lu baronun henüz resmen kurulmamış olmasına rağmen, bu ismin kullanılmasını eleştirdi. Erkan DW Türkçe'ye yaptığı açıklamada "Yandaş baro, şimdiden Ankara 2 No'lu ismini kullanıyor ve bu isimle adliyelerde stantlar açıp, imza topluyor. Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen -kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçu- işleniyor" dedi.

Ankara'da adliyedeki idari işlerden sorumlu savcılığa "Suç işleniyor" dilekçesi verdiklerini söyleyen Erkan, "Savcılığın, kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi suçunun işlendiğini dikkate alıp, adliyede stant açılmasına izin vermemesi gerekir" diye konuştu.

"Çünkü henüz kurulmuş bir baro yok. 2 bin imza toplanıp da 2 No'lu diye kurulmuş bir baro yok" diyen Avukat Erkan, "Kurulmamış haliyle -baro- adının kullanması suçuna rağmen, adliyelerden sorumlu savcılıklar ne yazık ki buna göz yumuyorlar, bu hiç anlaşılır gibi bir şey değil. Tümüyle yukardan emirle yapıldığı çok açık oluyor böyle olunca" eleştirisinde bulundu.

"Stajını yeni baroda yapanlar işsiz kalmayacak"

Ankara'da ikinci baronun kurulması için gereken 2 bin imzanın toplanabilmesi için adliyelerde açtıkları stantlarla üye toplamayan çalışan avukatlar, mesleğinin başında olan avukatları da kazanmayı hedefliyor.

"Genç meslektaşlarımız her alanda öncelik tanınacaktır" diyen ikinci baro kurucuları, Ankara 2 Nolu Barosu Twitter hesabından yaptıkları duyuruda da genç avukatların "işsiz kalmayacağını" belirtti.

Paylaşımda, "Ankara'da stajını yeni baroda yapan hiçbir genç meslektaşımız işsiz kalmayacak. Ayrıca stajyer meslektaşlarımızın, stajlarının bir bölümünü kamu kurumlarının hukuk müşavirliklerinde yapmaları sağlanarak, onların mesleki anlamda en güzel şekilde yetişmesine imkan sağlanacaktır" ifadesi kullanıldı.

Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un Temmuz ayında yürürlüğe girmesinin ardından "çoklu baronun" önü açılmıştı. Kanundaki "5 binden fazla avukat bulunan illerde asgari 2 bin avukatla bir baro kurulabilir" maddesi, İstanbul, Ankara, İzmir gibi illerde birden fazla baro kurulabilmesine imkan veriyor.

DW/HK,JD,GA

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Aşk yeniden! Aşk yeniden!
Ali Fuat Cebesoy anlatıyorAli Fuat Cebesoy anlatıyor
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
FB TV sunucusu hayatını kaybetti
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
Mehmet Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de deprem: Birçok ilde hissedildi
İzmir'de şiddetli deprem
Ümit Özdağ'dan disiplin kuruluna sevkiyle ilgili açıklama: Bu kabul edilebilir değildir
Ümit Özdağ'dan disiplin kuruluna sevkiyle ilgili açıklama: Bu kabul edilebilir değildir
Karabük için alarm zilleri çalıyor! Korkutan açıklama: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Ali Fuat Cebesoy anlatıyor
Ali Fuat Cebesoy anlatıyor
Dünyanın en uzun insanı Sultan Kösen, koronavirüse yakalandı
Dünyanın en uzun insanı Sultan, koronaya yakalandı
Başkan Böcek'in sağlık durumuyla ilgili son durum
Başkan Böcek'ten sevindiren haber
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.