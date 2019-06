Ankara Barosu: 2018'de 67 çocuk işçi, iş kazasında hayatını kaybetti

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu Çocuk Hakları Merkezi, '12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' nedeniyle yayımladığı raporda, 2018 yılında Türkiye'de 67 çocuk işçinin iş kazasında öldüğünü açıkladı.

Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) verilerinden de yararlanarak, '12 Haziran Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü' öncesi rapor yayımladı. Raporda, geçen yıl Türkiye genelinde 67 çocuk işçinin iş kazalarında yaşamını yitirdiği belirtilerek, çocukların bedensel, duygusal, ticari ve emek olarak sömürülmesinin bir bütün olup, çocuk işçiliğinin tüm toplumun sorunu olduğu belirtildi. Raporda, ILO verilerine yer verilerek, dünya genelinde 213 milyon çocuğun çalıştığı, bunun 73 milyonunun ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırıldığı anlatıldı. Dünya genelinde iş kazalarında ölen çocuk sayısının her yıl 10-12 bin arası olduğu da raporda paylaşıldı.

DÜNYADA HER 10 ÇOCUKTAN 1'İ İŞÇİ OLARAK ÇALIŞIYOR

Dünyada her 10 çocuktan birinin işçi olarak çalıştığı, 75 milyon çocuğun fiziksel ve zihinsel gelişimlerini olumsuz etkileyen işlerde çalıştığı bildiren raporda, çalışan çocuk işçilerin 95 milyonunun erkek, 64 milyonunun ise kız çocuğu olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, çocuk işçilerin yüzde 72’sinin tarım, yüzde 16’sının hizmet sektörü, yüzde 12’sinin de sanayi sektöründe çalıştığı kaydedildi.