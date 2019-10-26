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Ankara Barosu Başkanı, silah düzenlemesini değerlendirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2019 18:15 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu Başkanı Erinç Sağkan, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’da değişikliğe gidilen düzenlemede, kadına ve çocuğa karış şiddet gösterenlere silah edinme hakkının verilmemesini desteklediklerini söyledi.

Özkan ARSLAN-İrfan ÖZŞEKER/ANKARA,(DHA)- ANKARA Barosu Başkanı Erinç Sağkan, ‘6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa’da değişikliğe gidilen düzenlemede, kadına ve çocuğa karış şiddet gösterenlere silah edinme hakkının verilmemesini desteklediklerini söyledi. Sağkan, düzenlemeyle silah edinmede ağır ceza şartının kaldırılmasının ise bireysel silahlanmanın kapsamını genişletebileceğini belirtti.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilen gümrük paketinde yapılan değişiklikle silah taşıyacakların kapsamını genişleten '6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Yasa' değişikliğiyle ilgili DHA’ya açıklama yaptı. Sağkan, mevcut yasada, ateşli silahlarla işlenmiş suçlardan mahkum olan bir kişinin tekrar ateşli silah edinemediğini belirterek, "Yine mevcut yasada taksirli suçlar hariç olmak kaydıyla 1 yılın üzerinde herhangi bir suçtan mahkum olan kişi silah edinemiyordu. Yeni düzenlemeyle hangi suçtan mahkum olursa olsun, kişi infazını tamamladıktan 5 yıl sonra memnu hakların iadesini alırsa tekrar silah edinebiliyor. Burada devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve milli savunmaya karşı suçlar devlet sırlarını ifşa etmek, casusluk suçları ve terörle mücadele kanununda düzenlenen suçlar bu kanun kapsamı dışında bırakılmış. Ancak bunun dışındaki bütün suçlar için silah edinme hakkı veriliyor. Bu kapsamın mevcut yasaya göre çok inanılmaz şekilde genişletilmesi anlamına geliyor" dedi.

'TOPLUMSAL İHTİYAÇ NEREDEN KAYNAKLANDI?'

Tasarıda kadına ve çocuğa şiddet gösterenlere karşı silah edinme yasağının gelmesini desteklediklerini belirten Sağkan, "Ancak taslağın içine tamamen baktığınızda, sokakta herhangi bir kişiyi silahını çekerek öldüren, yaralayan veya terörle mücadele yasası kapsamında olmamakla birlikte suç işlemek için örgüt kuran, bu kapsamda suç işleyen kişilerin silah alabileceği ve silahlanabileceğine ilişkin düzenlemenin çok yanlış bir düzenleme olduğunu düşünüyorum. Bu yasa yapılırken, toplumsal ihtiyaç nereden kaynaklandı? Bunu biz sayın milletvekillerinden duymak isteriz. Nasıl bir araştırma yapılmış, böyle bir ihtiyaca hangi kanaatle varılmış?" dedi.

Sağkan, emekli kamu görevlilerine silah edinme hakkının verilmesinin ise, yaptıkları kamu görevi nedeniyle, görevleri bittikten sonra da tehditlerin ve ya can güvenliğine ilişkin sıkıntıların olması ihtimali değerlendiğinde doğru bir yöntem olduğunu sözlerine ekledi.

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