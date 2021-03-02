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  4. Ankara Barosu, Gölbaşı’ndaki köpek katliamına ilişkin suç duyurusunda bulundu

Ankara Barosu, Gölbaşı’ndaki köpek katliamına ilişkin suç duyurusunda bulundu

02.03.2021 14:23 | Son Güncelleme:
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Ankara Barosu, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 20 köpeğin telef edilmesi olayıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, katledilen köpeklerin, tüm Ankara halkına ait olduğu, sahipsiz sayılmalarının mümkün olmadığı belirtildi.

Ankara Barosu, Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde 20 köpeğin telef edilmesi olayıyla ilgili suç duyurusunda bulundu.
Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığına verilen suç duyurusu dilekçesinde, katledilen köpeklerin, tüm Ankara halkına ait olduğu, sahipsiz sayılmalarının mümkün olmadığı belirtildi. Şüpheli veya şüphelilerin cezasız kalmasının kamu vicdanını derinden etkileyeceği ifade edilen dilekçede, şüpheli veya şüphelilerin, savunmasız ve zararsız olan köpekleri acı çektirilerek, canavarca hislerle katlettiği kaydedildi. Dilekçede, şu ifadelere yer verildi:
“Hukuk ve adalet şüphesiz ki insanların tekelinde değildir. Acı çekme yetisine sahip olmalarına rağmen çektikleri bu acıyı ifade edemeyen canlıların da hukukun korunması altında olmaya hakları olduğu gerçekliği, içinde bulunduğumuz modern dünyanın bir getirisi ve gerekliliğidir. Bu sebeple, işbu suç duyurusuna konu olan eylem ve bu eylemi maddi dünyada meydana getiren şüpheli veya şüpheliler aleyhine yaptığımız suç duyurusunun kabulü ile şüpheli veya şüpheliler hakkında soruşturma başlatılması ve gereken cezaları alması, yayılan haberlerdeki vahşet nedeni ile kamu vicdanının bir nebze rahatlatılması ve failin başka canlılara zarar vermemesi bakımından elzemdir.”

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