Ankara Barosu Raporunda Gözaltında İşkence İddiaları

Ankara Barosu yayınladığı raporda, eski Dışişleri Bakanlığı çalışanı beş kişiye gözaltında işkence yapıldığını öne sürdü. Raporda, görüşülen altı tutukludan beşinin, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’nda farklı şekillerde işkenceye maruz kaldıklarını söyledikleri iddia edildi.

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 105 kişinin avukatlarının baroya yaptığı şikayet üzerine 27 Mayıs 2019’da Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlar Soruşturma Bürosu’na götürülen kişilerin gözaltında yaşadıkları Ankara Barosu tarafından incelendi.

Hazırlanan raporda bu kişilerin “mülakat” adı altında görüşmelere götürüldükleri ve bu görüşmeler sırasında tehdit ve hakarete uğradıkları belirtildi. Altı kişiyle görüşülen raporda beş kişi işkence ve kötü muameleye maruz kaldığını bildirdi. Rapora göre, gece koğuşlarından çıkartılan bu kişiler karanlık bir odaya götürüldü. Burada yüzünü görmedikleri kişiler tarafından soyuldu, dövüldü ve copla tecavüz tehdidine uğradı. Mağdurların ifadelerine dayanan raporda bu kişilerin, yanlarında polis olduğu için doktor kontrolunda da başlarına gelenleri anlatamadıkları belirtildi.