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Ankara Barosu, seçimde her okulda bir avukat görevlendirecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2019 11:41 | Son Güncelleme

Ankara Barosu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde her okulda bir avukat görevlendirmek amacıyla baro bünyesinde 'Seçim Güvenliği Merkezi' kurdu.

Ankara Barosu, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde her okulda bir avukat görevlendirmek amacıyla baro bünyesinde 'Seçim Güvenliği Merkezi' kurdu.
Barodan yapılan yazılı açıklamada, Avukatlık Kanunu 76 ve 95'inci maddelerinin, barolara hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını korumak, savunmak ve bu kavramlara işlerlik kazandırma görevinin yüklendiği belirtildi. Anayasa’nın 67'nci maddesinin tüm vatandaşlara seçme, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı tanıdığına vurgu yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Bu hükme göre seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Türkiye’nin de tarafı olduğu Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmesinin de 25'inci maddesinin (b) bendi, her vatandaşın genel, eşit ve gizli oyla belirli dönemlerde yapılan, seçmenlerin iradelerini özgürce ortaya koymalarını garanti eden gerçek seçimlerde oy kullanma ve seçilme hakkı tanımıştır. Hem ulusal hem de uluslararası mevzuatta temel bir insan hakkı olarak tanınan seçme ve seçilme hakkının özgür ve serbest irade ile yapılmasını sağlamak, şeffaflığı tesis etmek, iradenin sakatlanmasını önlemek ve meşruiyet tartışmalarını sonlandırmak amacıyla her okula bir avukat görevlendirme yapılması hedeflenmektedir. Bunu sağlayabilmek için Ankara Barosu Seçim Güvenliği Merkezi oluşturulmuştur."
Baro, bu çalışmayla ilgili de bir video yayınlayarak vatandaşları da sandığa sahip çıkmaya çağırdı.

YAYINLANAN VİDEO GEÇİLDİ

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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