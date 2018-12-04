Ankara Barosu, yavru domuzu bıçaklayarak öldüren Şükrü Ş.'den şikayetçi oldu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu, yavru domuzu defalarca bıçaklayarak öldüren ve cep telefonuyla kaydettiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Şükrü Y. hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baro, dilekçesinde Şükrü Y.'nin daha fazla hayvana zarar vermesini önlemek için hemen soruşturma açılmasını istedi.

Ankara'da yaşadığı belirlenen Şükrü Y., yakaladığı yavru domuzu defalarca bıçaklayarak, öldürdüğü görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşım kısa sürede büyük tepki aldı. Hemen harekete geçen Ankara Barosu Hayvan Hakları Kurulu, Şükrü Y.'nin, 'Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan cezalandırılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde Şükrü Y.'nin yavru bir domuzu defalarca bıçaklarken, kendisini kayıt altına aldığı ve bu görüntüleri 'sukru_1994' kullanıcı isimli instagram hesabından paylaştığı anlatılarak, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun 'hayvanların rahat yaşamalarını, acı, ıstırap ve eziyet çekmelerine karşı en iyi şekilde korunmalarını, her türlü mağduriyetlerinin önlenmesini' amaçladığı vurgulandı.

Kanunda bütün hayvanların eşit doğduğu ve yaşama hakkına sahip olduklarının ifade edildiği bildirilen dilekçede sahipsiz ya da güçten düşmüş hayvanların öldürülmelerinin de 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı Zabıtası Kanunu'nda öngörülen durumlar dışında yasak olduğu kaydedildi. "Hayvanlara kasıtlı olarak kötü davranmanın, acımasız ve zalimce işlem yapmanın, dövmenin, aç ve susuz bırakmanın, aşırı soğuğa ve sıcağa maruz bırakmanın, bakımlarını ihmal etmenin, fiziksel ve psikolojik acı çektirmenin" de kanunla yasaklandığı anlatılan suç duyurusu dilekçesinde kanunu ihlal edenler hakkında idari para cezası uygulanacağının hüküm altına alındığı belirtildi.

Dilekçede, "Şüphelinin kendi instagram hesabından paylaştığı video izlendiğinde; savunmasız ve zararsız bir hayvana karşı canavarca hislerle birden çok bıçak darbesi vurulduğu görülecektir. Ayrıca şüpheli bu eylemini kayıt altına alarak ve sosyal medyada paylaşarak, adeta vahşetinden övünç duymuş, eylemini herkesin gözleri önüne sermiştir. Şüpheli, yasaları ihlal ederek, yavru bir domuza işkence ederek, birden çok bıçak darbesiyle ölümüne neden olmuştur. Söz konusu şahsın daha fazla hayvana zarar vermemesi, eziyet edememesi, kanunlarımızın öngördüğü şekilde idari para cezasına çarptırılması için gerekli soruşturma yapılarak, cezalandırılması zorunlu olmuştur" denildi.

