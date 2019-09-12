HABER

Ankara Barosu'ndan '12 Eylül' mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2019 20:50 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu, 12 Eylül darbesi nedeniyle yayımladığı mesajda, "12 Eylül askeri darbesi demokrasi tarihimize sürülmüş kara bir lekedir" ifadelerine yer verdi.

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu, 12 Eylül darbesi nedeniyle yayımladığı mesajda, "12 Eylül askeri darbesi demokrasi tarihimize sürülmüş kara bir lekedir" ifadelerine yer verdi.
Ankara Barosu, 12 Eylül darbesi nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajda, "12 Eylül askeri darbesi ülkemiz tarihinde aklın ve vicdanın tutulduğu, hukukun askıya alındığı, kötülüğün örgütlü biçimde sistematik olarak tüm topluma yöneldiği, ülkemizi karanlığa sürükleyip demokrasinin tüm kazanımlarını yok ettiği, zulmün normalleştirildiği kara bir gün, demokrasi tarihimize sürülmüş kara bir lekedir" denildi.
'ANKARA BAROSU OLARAK TÜM DARBELERİ ŞİDDETLE LANETLİYORUZ'
Mesajın devamında şu ifadelere yer verildi:
"Bugün; gerekçe gösterilmeksizin hukuksuzca binlerce insanımızın tutuklandığı, işkencelerle toplumun disipline edilmeye çalışıldığı, ‘Bir soldan bir sağdan’ vicdansızlığının sığlığında masum insanların ve gençlerin idam edildiği, siyaset kurumunun işlevsizleştirildiği, insanlıktan uzak kör şiddetin, ülke yönetiminin karar mekanizması ve süreçlerinde egemen olarak demokrasinin katledildiği tarihin insafsızca yazıldığı günün yıl dönümüdür. Kurulduğundan bugüne darbelere karşı en etkin mücadeleyi hukuk ve demokrasi ekseninde veren Ankara Barosu olarak tüm darbeleri şiddetle lanetliyoruz."

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Bahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kameradaBahçelievler'de çocuğun balkondan düşme anı kamerada
Değişen avlanma derinliği yasağı tartışmasıDeğişen avlanma derinliği yasağı tartışması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Bülent Arınç'tan Bülent Turan'a çok sert yanıt: Sana yazık olur

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Gelin adayı Hanife'den bikinili paylaşım! 'İyice zumlayın...'

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

AKOM'dan İstanbul için önemli uyarı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Ekrem İmamoğlu'ndan kırık sandalye açıklaması

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

İmamoğlu'ndan ilçe belediye başkanlarıyla toplantı

Eskişehir'de feci kaza! Ölü ve yaralı var

Feci kaza! Ölü ve yaralı var

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 4 şehit, 13 yaralı

Son dakika: Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Yargıtay firari eski hakim Nalan Can'ı tutukladı

Panik anları! Alev alev yandı

Panik anları! Alev alev yandı

Son dakika: Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

Yargıtay'dan Cumhuriyet kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.