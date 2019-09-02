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Ankara Barosu'ndan alternatif adli yıl açılış töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 14:19 | Son Güncelleme

Ankara'da adli yıl açılış dolayısıyla Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar önce basın açıklaması yaptı, ardından Anıtkabir'i ziyaret etti.

Ankara'da adli yıl açılış dolayısıyla Ankara Barosu'na kayıtlı avukatlar önce basın açıklaması yaptı, ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, "Herkes, istisnası olmayan bir adalete susamıştır ve susanan bu adalete avukatlar da dâhildir" dedi.

Yargıtay'ın adli yıl açılış töreni davetini Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacağı için reddeden Ankara Barosu, başkentte alternatif adli yıl açılış programı düzenledi. Ankara Barosu'na kayıtlı yaklaşık 100 avukat önce Ankara Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada grup adına basın açıklamasını Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan yaptı. Sağkan, "Yeni adli yılda da temel hak ve özgürlüklerin istisnasız bir şekilde hukuk devleti koruması altında var olduğu; adil yargılanma hakkının, ifade hürriyetinin, insan onuruna yaraşır şekilde yaşama hakkının tesis edildiği bir ülkede hukuki güvenliğin herkes için sağlandığı bir sistemin inşası için yılmadan çalışacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ülke tarihinin kriz anlarında gördüğü kaotik hukuk düzeni, ne yazık ki uzun zamandır KHK'lar ve kararnameler araç yapılarak savunma hakkının sınırlandırılması suretiyle olağanlaştırılma eğilimindedir. Türkiye'de temel hak ve özgürlüklerin başta ifade özgürlüğü olmak üzere büyük bir kısmı yok edilmiş, kalan kısmı ise bir lütuf gibi sunulmaya devam edilmektedir. Türkiye'de; kadınlar, çocuklar, LGBTİ+ bireyler, hayvanlar, dağlar, ormanlar kısaca yeryüzünün güçlülerinden olmayan herkes, istisnası olmayan bir adalete susamıştır ve susanan bu adalete avukatlar da dâhildir" dedi.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER
Grup buradaki açıklamanın ardından Anıtkabir'i ziyaret etti. CHP Ankara Milletvekili ve TBMM Başkan Vekili Levent Gök'ün de katıldığı programda, avukatlar mozoleye çelenk koyup saygı duruşunda bulundu. Başkan Sağkan, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Umutsuz durumların değil umutsuz insanların olduğunu, senin hiçbir zaman umudunu yitirmediğini biliyoruz, bizler de yeni adli yılda umudumuzu hiç ama hiç yitirmeden, Cumhuriyetimiz ve çocuklarımız için durmadan çalışacağımıza mesleğimizin kutlu yemini gibi söz veriyoruz."

Görüntü Dökümü

-Basın Açıklaması

-Anıtkabir Aslanlı yol yürüyüşü

-Mozalaye çelenk konulması

-Anıtkabir özel defteri imzalanması

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN-Harun ÖZALP/ANKARA,(DHA)-

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