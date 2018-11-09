HABER

Ankara Barosu'ndan arzuhalcilere suç duyurusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2018 12:24 | Son Güncelleme

Ankara Barosu'nca 'Avukatlık Kanunu'nun 63'üncü maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle Ankara Adliyesi çevresinde arzuhalcilik yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Barosu'nca 'Avukatlık Kanunu'nun 63'üncü maddesine muhalefet ettikleri gerekçesiyle Ankara Adliyesi çevresinde arzuhalcilik yapan kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Ankara Barosu adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, "Avukatlığın amacına uygun olarak hukuki meselelerde adalet ve hakkaniyete uygun çözümün sağlanmasını temin etmek adına 'Avukatlık Kanunu' 35'inci maddesinde, yalnız avukatların yapabileceği işler belirlenmiştir. İlgili madde gereğince 'Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisini haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir' denilmiştir. 'Avukatlık Kanunu' 63'üncü maddesinde ise 'Baro levhasında yazılı bulunmayanlar ve işten yasaklanmış olan avukatlar, şahıslarına ait olmayan dava evrakı düzenleyemez, icra işlemlerini takip edemez ve avukatlara ait diğer yetkileri kullanamazlar' kuralı getirilmiştir" denildi.

Dilekçenin ekinde, arzuhalciler tarafından dava dilekçesi yazıldığına ilişkin tutulan tutanak da savcılığa teslim edilerek, "Ankara Adalet Sarayı önünde bulunan tüp geçit üzerinde ve adliye binasının önünde arzuhalcilik yapan şahısların emniyet görevlileri vasıtasıyla tespiti ile haklarında 'Avukatlık Kanunu'na muhalefet suçundan gerekli soruşturmanın yapılmasını talep zorunluluğu doğmuştur" denildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

PARTNER'Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!''Önce keyfini sür sonra şiddet uygula!'
'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi
Zoru başarıp, 29 yıl sonra öğretmenlik hayaline kavuştuZoru başarıp, 29 yıl sonra öğretmenlik hayaline kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Baba kağıdı okuyunca çılgına döndü! 12 yaşındaki kızına 70 yaşındaki adam aşk mektubu yolladı

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

Çifte Minareli Medrese'nin altında gizli geçit mi var?

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

'Ne yapalım Nuran' tweeti sosyal medyayı sallamıştı! O rektöre yanıt geldi

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

CHP'li Öztürk Yılmaz'dan parti yönetimine sert eleştiri

Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı!

Beyazıt'ta tramvay raydan çıktı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 10 Kasım mesajı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.