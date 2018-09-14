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Ankara Barosu'ndan DDK hakkındaki kararnamenin iptali için Danıştay'a dava

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2018 17:23 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu'nca 15 Temmuz'da yürürlüğe giren Devlet Denetleme Kurulu (DDK) hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları üzerinde denetim kurmayı hedeflediği gerekçesiyle Anayasa'ya aykırılık iddiasının değerlendirilmesi ve başvurunun Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderilmesi için Danıştay'a dava açıldı.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA) - ANKARA Barosu'nca 15 Temmuz'da yürürlüğe giren Devlet Denetleme Kurulu (DDK) hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları üzerinde denetim kurmayı hedeflediği gerekçesiyle Anayasa'ya aykırılık iddiasının değerlendirilmesi ve başvurunun Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderilmesi için Danıştay'a dava açıldı.
Ankara Barosu tarafından verilen dava dilekçesinde, şunlar kaydedildi:
"15 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Devlet Denetleme Kurulu hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin yer alan 'kamu kurumu niteliğinde olan meslek kuruluşlarında' ibaresi ile 'her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapmak ibaresi', Devlet Denetleme Kurulu’na her tür kamu kurumundan görevlileri görevden uzaklaştırma yetkisi veren maddeleri ile 'denetim raporu', 'soruşturma raporu', 'disiplin soruşturması raporu' ibareleri; bu maddelere dayanan idari işlem ihdası yahut maddelerin doğrudan uygulanmaları durumunda baromuzun bağımsızlığına, özerkliğine, hukukun üstünlüğü ve insan haklarını savunmak, korumak, işlerlik kazandırmak yetki ve görevine ve tüm kamusal işlem ve eylemlerine zarar vereceği için düzenlemeler tam kanunsuzluk halinde Anayasaya aykırı olduğundan, Anayasaya aykırılık iddiamızın ciddi bulunarak Anayasa Mahkemesi’ne gönderilmesi ve iptalinin talep edilmesine."
Danıştay'a yapılan başvuru sonrası Ankara Barosu'ndan yapılan açıklamada ise "İnsan haklarını ve özgürlüklerini hukukun üstünlüğünde kayıtsız şartsız koruma yetkisine sahip barolar ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları olan sendikalar, vakıflar ve dernekler üzerinde her türlü idari soruşturma, inceleme, araştırma ve denetlemeleri yapma ve 'görevi başında kalmasında sakınca görülen” ibaresi ile görevlileri anında görevlerinden uzaklaştırma yetkisi vererek bu kurumları etkisizleştirmeyi hedefleyen 5 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Anayasa’nın en temel kurallarına aykırı şekilde bir tam kanunsuzluk hali getirmekte ve barolar üzerinde bir yürütme vesayeti kurmakta olduğundan, Ankara Barosu olarak, mesleki kuruluşları pasifleştirmeyi hedefleyen kararname hakkında, Anayasa’ya aykırılık iddiası ile Danıştay’da dava açmış bulunmaktayız" denildi.

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