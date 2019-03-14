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Ankara Barosu'ndan sahte avukata suç duyurusu

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 12:49 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu, sosyal medya hesabından kendisini 'ihraç edilmiş yargı mensubu' olarak tanıtan ve ceza davalarında ücret karşılığı yardımda bulunabileceği yönünde paylaşımlar yapan Mustafa Ö.

Ankara Barosu'ndan sahte avukata suç duyurusu

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu, sosyal medya hesabından kendisini 'ihraç edilmiş yargı mensubu' olarak tanıtan ve ceza davalarında ücret karşılığı yardımda bulunabileceği yönünde paylaşımlar yapan Mustafa Ö. hakkında suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verilen suç duyurusu dilekçesinde, Mustafa Ö.'nün, sosyal medya sayfasında 'hukuksal yardım' isimli grupta yapılan paylaşımlarda avukat olmadığı halde avukatlara ait yetkileri kullandığının tespit edildiği belirtildi. Dilekçede, Mustafa Ö.'nün sosyal medya paylaşımlarına da yer verilerek, Avukatlık Kanunu’nda sadece avukatlara özgülenen işleri yaptığını ilan ederek haksız kazanç sağladığı belirtildi. Dilekçede, "Kanun işlerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, mahkeme, hakem veya yargı yetkisine haiz bulunan diğer organlar huzurunda gerçek ve tüzel kişilere ait hakları dava etmek ve savunmak, adli işlemleri takip etmek, bu işlere ait bütün evrakı düzenlemek, yalnız baroda yazılı avukatlara aittir" denildi. Şüphelinin 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 35, 63. maddeleri ve Türk Ceza Kanunu’nun 262'nci maddelerine aykırı eylemleri hakkında gerekli soruşturmanın yapılması talep edildi.

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Ankara Barosu'ndan sahte avukata suç duyurusu

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