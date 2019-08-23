Ankara Barosundan yasal düzeleme çağrısı

Ankara Barosundan, kadına yönelik şiddete karşı yasal düzenleme ve her türlü yükümlülüğün devlet tarafından yerine getirilmesi çağrısında bulunuldu.

Ankara Barosu Kadın Hakları Merkezinden yapılan açıklamada, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından hunharca katledilmesinin kadın cinayetlerinin normalleştiği, kadına yönelik şiddetin artık sınır tanımadığı, küçük bir çocuğun annesinin öldürülmesine "anne lütfen ölme" diye yürekleri parçalayan feryat edişinin sıradanlaştığı vurgulandı.

Kırıkkale'de kadına yönelik şiddetin cinayetle sonuçlandığına değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kadına yönelik şiddetin aldığı boyut, Emine Bulut'un ölümüyle bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kadınların yaşam hakkının yok edildiği bir noktadadır. Kadınlar herkesin gözü önünde öldürülürken, ihtiyacımız olan kadınları her açıdan koruyacak yasal düzenlemelerdir. Emine Bulut'un ölümü yeniden göstermiştir ki kadınları erkek şiddetinden hızlıca koruyacak 6284 sayılı yasa hayatidir. Yasanın sınırlandırılması anlamında yapılacak müdahaleler kadınların daha fazla ölmesi anlamına gelecektir."