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Ankara Barosu'ndan YSK'nın İstanbul kararına tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.05.2019 16:13 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararına, adliye önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.

Ankara Barosu'ndan YSK'nın İstanbul kararına tepki

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu, Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yenilenmesi kararına, adliye önünde basın açıklaması yaparak tepki gösterdi.
Ankara Adliyesi önünde toplanan avukatlar adına açıklamayı Baro Başkanı Avukat Erinç Sağkan yaptı. Sağkan, kararın alındığı gün YSK'ya talimat verildiğini ileri sürerek, seçimin iptal kararının akla, mantığa ve vicdana sığmadığını söyledi. Sağkan "Dün geceden itibaren yapılan bu gösteri, halk iradesinin gasp edilmesi suretiyle teşebbüs aşamasında kalmayan bir darbedir ve de tarihe böyle geçecektir. Görev süreleri uzun zaman önce Anayasaya aykırı bir şekilde uzatılmış bu atanmışlar, 70 milyona borçlu oldukları kamusal hizmeti yapmak yerine, hukuken mesnetsiz, kanunen çürük, vicdanen hadsiz kararlarıyla adlarını ülke tarihinin en karanlık sayfalarına elleriyle işlemişlerdir" dedi.
'BU DARBENİN TAM KARŞISINDAYIZ'
Başkan Sağkan, kararın halk iradesinin gaspı olduğunu belirterek, şöyle konuştu:
Bu hukuk garabeti hepimize göstermiştir ki; üzerinden 24 saat geçmemiş bu darbe tanklarla ya da silahlarla değil, cübbesi üniformalaşmış, vicdanı bireysel ikbale indirgenmiş atanmışlar tarafından 70 milyon yurttaşın, 16 milyonun gözlerinin içine baka baka çirkin bir cüretkarlıkla yapılmıştır. Halk iradesinin bu silahsız gaspı, halk iradesinden duyulan korkunun beyhude çabalarıdır ve günü geldiğinde failleriyle birlikte silinmeye mahkumdur. Biz 'kul' değil, birey olmanın, seçme ve seçilme özgürlüğünün, insan haklarının ve bu haklarımızı hiç kimseye yedirmemenin hikmetini, ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün fedakar bir milletle yoktan var ettiği Cumhuriyet sayesinde yaklaşık 100 senedir iliklerimize kadar hissediyoruz. Kimseyi yedirmeye de niyetimiz yoktur. Bu sebeple hukuk kılıfına sokularak yapılan bu alçak darbeye boyun eğmemek, hepimiz için geçmişe, bugüne ve geleceğe duyduğumuz borcun, Cumhuriyetimize olan minnete karşılık mücadelesi olacaktır. Ankara Barosu avukatları olarak, yargı bağımsızlığı çiğnenerek, yargıç cübbesine zorla düğme dikilerek girişilmiş bu darbenin tam da karşısındayız."
Açıklamanın ardından avukatlar olaysız bir şekilde dağıldı.

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Ankara Barosu'ndan YSK'nın İstanbul kararına tepkiAnkara Barosu'ndan YSK'nın İstanbul kararına tepki

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