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Ankara Barosu'ndan YSK'ya pankartlı tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.05.2019 16:56 | Son Güncelleme

ANKARA Barosu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karşısında bulunan ek binasına, 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' yazılı pankart asıldı.

Ankara Barosu'ndan YSK'ya pankartlı tepki

Arda ERDOĞAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Barosu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karşısında bulunan ek binasına, 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' yazılı pankart asıldı.
Ankara Barosu'nun, Kızılay, Ihlamur Sokak'ta YSK'nın karşısında bulunan ek binasına 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' yazılı pankart asıldı. Siyah fon üstüne Ankara Barosu logosu işlenerek hazırlanan, Ankara Barosu Başkanlığı yazısı da bulunan pankart dikkat çekti. Ankara Barosu üyeleri, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak tepki göstermişti.

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Ankara Barosu'ndan YSK'ya pankartlı tepkiAnkara Barosu'ndan YSK'ya pankartlı tepki

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