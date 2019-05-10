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Ankara Barosu'ndan YSK'ya pankartlı tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 17:08 | Son Güncelleme

  Ankara Barosu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karşısında bulunan ek binasına, 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' yazılı pankart asıldı.

Ankara Barosu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) karşısında bulunan ek binasına, 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' yazılı pankart asıldı.

Ankara Barosu'nun, Kızılay, Ihlamur Sokak'ta YSK'nın karşısında bulunan ek binasına 'Hukuksuzluğun tam da karşısındayız' yazılı pankart asıldı. Siyah fon üstüne Ankara Barosu logosu işlenerek hazırlanan, Ankara Barosu Başkanlığı yazısı da bulunan pankart dikkat çekti. Ankara Barosu üyeleri, YSK'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararına, Ankara Adliyesi önünde basın açıklaması yaparak tepki göstermişti.

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