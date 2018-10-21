Ankara Barosu'nun yeni başkanı Erinç Sağkan oldu

Sonuçların açıklanmasının ardından bir konuşma yapan Erinç Sağkan, "Münferit bir kaç olay dışında Ankara Barosu'na yakışır, başkent barosu olmanın getirdiği niteliğe yakışır bir genel kurul geçirdiğimiz için emeği geçen tüm meslektaşlarıma, bütün sandık görevlisi arkadaşlarıma öncellikle çok teşekkür ediyorum" dedi. Seçimin sona erdiğini, artık üretmek için çalışacaklarını belirten sağkan şöyle devam etti:

'BUNUN İÇİN DİNLENMEYE DAHİ ZAMANIMIZ YOK'

"Artık Demokratik Sol Avukatlar Grubu kimliğimi bir kenara bırakarak ama ilkelerinden asla vazgeçmeyerek Ankara Barosu başkanı olarak tüm meslektaşlarımıza eşit mesafede değil tüm meslektaşlarımızla birlikte yönetmeye talibiz. Tüm meslektaşlarımızla omuz omuza, onlardan bir adım bile önde değil, onlarla yanyana yürüyeceğimizi söyledik. Buna uyacağıma da burada bu salonun önünde tekrar söz veriyorum. Daha önce de söyledim. Sizlere bize verdiğiniz destekten dolayı sizi mahcup etmeyeceğimizin, boynumuzu yere eğdirmeyeceğimizin sözünü buradan tekrardan veriyorum. Seçim çalışmaları bittiğine göre artık üretmeye geçmemiz gerekiyor. Bunun için dinlenmeye dahi zamanımız yok. Çünkü çok ciddi sorunlarımız var. Yarın itibariyle bu projeleri hayata geçirmek çalışmalarımızı başlatacağız."

