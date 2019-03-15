"Ankara başka bir kent olacak"

Özhaseki, karşı taraftaki ittifakta da iki partinin olduğunu ancak adını söylemekten utandıkları üçüncü ortaklarının da bulunduğunu ifade ederek, "Adını anamadıkları bir ortak daha var. Niye adını söylemiyorsunuz? Bizi saf zannediyorlar. Herkes onlardan akıllı." diye konuştu.

"Allah Kürdistan diyenleri sevindirmesin, Pensilvanya diyen köpeklere Allah bizi muhtaç etmesin." diyen Özhaseki, seçimlerde yerli ve milli adayların kazanması için MHP ile Cumhur İttifakı'nı kurduklarını dile getirdi.

Adaylığı açıklandıktan sonra "temiz siyaset" ilkesiyle yola çıktığını ancak kendisiyle ilgili kaset iddialarının ortaya atıldığını ifade eden Özhaseki, "'Ben sadece proje konuşacağım.' dedim. 'Kamplaşmak, didişmek, çekişmek istemiyoruz.' dedik fakat öyle olaylar gelişti ki ne projesi... Lanet olsun, FETÖ'cüler yapar bu işleri, size el mi verdiler? FETÖ'cüler yapar bu işi." şeklinde konuştu.

Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları gündeme getiren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Çık, anlat gerçekleri. Diyor ki 'Ömer'le Haseki'nin iftirası.' 10 yıldır içli dışlılar, yemişler, içmişler, dostluk yapmışlar. Sonunda bir çekişme başlamış, paranın ne kadarı senin, ne kadarı benim diye. Sözleşmeni göster. İş bağlamacılığı mı var? Sözleşme olunca 'Vergi doğar o zaman.' demiş. Tabii ki vergi vereceksin. Ankara Belediye Başkan adayı olup vergi vermekten kaçmak kadar ahlaksızca davranış olamaz."

- "Ağlak ağlak gezip mağdur edebiyatı yapma"

Yavaş'a "Ağlak ağlak gezip mağdur edebiyatı yapma." sözleriyle seslenen Özhaseki, "Bu 600 bin doları ne karşılığı alıyorsun? Orada ismi geçen bir kişi var ama senin arkadaşın, biz adamı tanımıyoruz ki. 10 yıldır onunla oturan sensin. Arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Sen de ondan betersin. Ondan farkın yok." ifadelerini kullandı.