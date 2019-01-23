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"Ankara 'Başkent' olarak hepimizin şehridir"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.01.2019 18:01 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki: - "Ankara 'Başkent' olarak hepimizin şehridir. Başkent hepimizin gurur kaynağı olan bir şehir. Ankara'da yaşayan insanların kökenlerine bakmak doğru değildir" - "Siz nasıl istiyorsanız öyle başkanlar gelecek ve öyle idare olacak. Bizim temel prensibimiz böyledir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ankara 'Başkent' olarak hepimizin şehridir. Başkent hepimizin gurur kaynağı olan bir şehir. Ankara'da yaşayan insanların kökenlerine bakmak doğru değildir." dedi.

Seçim çalışmaları kapsamında Otonomi Yönetim Kuruluyla ve özel bir ayakkabı fabrikasında işçilerle bir araya gelen Özhaseki, partisinin Akyurt ilçesindeki Seçim Koordinasyon Merkezinin açılışına katıldı.

Otonomi Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Erkoç ve üyeleriyle bir araya gelen Özhaseki, ardından oto galericiler esnafını ziyaret ederek nostaljik arabalara bindi.

- "Başkent hepimizin gurur kaynağı olan bir şehir"

Özel bir ayakkabı fabrikasında çalışan işçilerle öğle yemeğinde buluşan Özhaseki, fabrikayı gezerek sorun ve talepleri dinledi.

Fabrika gezisi sırasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özhaseki, Kayserili olduğu için Ankara'yı tanımadığı yönündeki eleştirilerin hatırlatılması üzerine, "Ankara başkent olarak hepimizin şehridir. Başkent hepimizin gurur kaynağı olan bir şehir. Ankara'da yaşayan insanların kökenlerine bakmak doğru değildir. Bunu gündeme getirenleri ayıplıyoruz. İşin garip tarafı da bunu gündeme getirenlerin birisi Tunceli'den gelmiş, birisi başka şehirlerden gelmiş. Çıkıp da burada köken itibarıyla bir ayrımcılık, bir ırkçılık hakikaten yakışmıyor." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Ankara'da faaliyet gösteren 489 dernek ve 10 federasyonun kendisine destek açıklaması yaptığını hatırlatması üzerine Özhaseki, "Anadolu'nun değişik illerinden gelen hemşehrilerimizin oluşturdukları federasyonların bir araya gelerek açıklamaları olmuş. Onlar, 'Bu işi yapabilecek ehliyet ve liyakata sahip Mehmet Özhaseki'dir, biz onu destekliyoruz.' demişler. Onlara teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

- "Siz nasıl istiyorsanız öyle idare olacak"

Fabrika gezisinin ardından partisinin Akyurt seçim koordinasyon merkezi açılışına katılan Özhaseki, burada yaptığı konuşmada, partisinin belediye başkanlarını seçerken, kamu malına önem veren, istişare ederek çalışma yöntemini kullanan ve tevazu gösteren kişileri tercih ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 31 Ocak'ta seçim manifestosunu açıklayacağını bildiren Özhaseki, "O manifestoda bütün belediye başkanlarımızın uyacakları temel kuralları tek tek söyleyecek. Bir, iki, üç ve dört diye sıralayacak herkes buna uyacak. Siz nasıl istiyorsanız öyle başkanlar gelecek ve öyle idare olacak. Bizim temel prensibimiz böyledir." ifadelerini kullandı.

Özhaseki'ye, programlar sırasında AK Parti Pursaklar Belediye Başkan adayı Ayhan Yılmaz, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Akyurt Belediye Başkan Adayı Hilal Ayık da eşlik etti.

- "Başkent Şimdi Seninle" şarkısı yayımlandı

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki için hazırlanan "Başkent Şimdi Seninle" isimli şarkı yayımlandı.

Seçim şarkısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın slogan haline getirdiği 4 ana unsur olan "Tek Vatan, Tek Devlet, Tek Bayrak ve Tek Millet" vurgusu öne çıktı.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki seçim2019

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