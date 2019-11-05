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Ankara Başsavcılığından aynı gün 5 ayrı FETÖ operasyonu: 163 gözaltı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 15:50 | Son Güncelleme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün 5 farklı operasyon gerçekleştirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında bugün 5 farklı operasyon gerçekleştirdi. Başsavcılık, 163 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı verirken, şüphelilerden 92’si yakalandı.
FETÖ ile mücadele kapsamında örgüte yönelik operasyonlara hız kesmeden devam eden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün 5 farklı operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ’nün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen özel ve kamu iktisadi işletmeleri çalışanı sivil 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 67 şüpheli gözaltına alınırken, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kara Kuvvetleri ve Jandarmada operasyon
Örgütün bir başka haberleşme yöntemi olarak kullandığı ankesör soruşturması kapsamında, Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığına mensup bazı kişilerin örgütle bağlantısı tespit edildi. Bu kapsamda, Kara Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yapmaktayken emeklilik, istifa, ihraç, naklen tayin gibi sebeplerle görevden ayrılan 18 kişi için gözaltı kararı çıkartıldı. Ankara merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığında ise 4’ü emekli, 3’ü kendi isteğiyle istifa etmiş, 2’si ihraç ve 8’i halen astsubay olarak görev yapmakta olan toplam 17 şüpheli hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildi.
FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 14 sağlık çalışanı için Ankara merkezli 8 ilde gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlar neticesinde 11 şüpheli yakalandı. Ankesör soruşturması kapsamında örgütle bağlantısı tespit edilen 3’ü halen TÜBİTAK’ta görevde, 1’i Savunma Sanayii Başkanlığında görevde, 16’sı ise eski TÜBİTAK çalışanı olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltı işlemleri Ankara merkezli 5 ilde sürüyor.

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