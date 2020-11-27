Ankara Başsavcılığından Türk gemisinin hukuksuz durdurulmasına soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22.11.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

