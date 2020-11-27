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  4. Ankara Başsavcılığından Türk gemisinin hukuksuz durdurulmasına soruşturma

Ankara Başsavcılığından Türk gemisinin hukuksuz durdurulmasına soruşturma

27.11.2020 11:52 | Son Güncelleme:
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22.11.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlattı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca Türk bayraklı Roseline-A isimli ticari geminin açık denizde 22.11.2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş bir arama izni olmamasına rağmen uluslararası mevzuata aykırı bir şekilde durdurulup aranması nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır” denildi.

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