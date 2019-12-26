Ankara Belediye Meclisi başkanvekillerinin tercihi "Millilerden asker selamı" oldu

Meclis Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık, CHP Grup Başkanvekili Coşkun Torun, MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan ve İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker, "Yılın Fotoğrafları" oylaması için AA foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

Torun ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflarını tercih etti.

Makam odasında oylamaya katılan Ilıkan, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafları oyladı.

Beker ise haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğraflardan yana tercihini kullandı.

ABB Başkanvekilleri, başarılı karelere imza atan AA foto muhabirlerini tebrik etti.

Geçen yıl 223 bin kişinin katıldığı oylama, bu yıl "aa.com.tr/yilinfotograflari" ve "aa.com.tr/photooftheyear" internet adreslerinden 31 Aralık'a kadar devam edecek.

