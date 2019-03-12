Ankara-Berlin Arasındaki Gazeteci Krizinde Yeni Gelişme

Ankara tarafından yenilenmeyen basın kartları nedeniyle Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan Alman gazeteciler konusunda yeni gelişmeler yaşandı. Twitter üzerinden bir açıklama yapan ZDF İstanbul Bürosu şefi Jörg Brase, basın kartının uzatıldığı yönünde bir yeni kararın kendisine iletildiğini ve İstanbul’a geri döneceğini duyurdu. Brase, konuyla ilgili haberi bir Türk hükümet yetkilisinin kendisine ilettiğini bildirdi. Tagesspiegel gazetesinin Türkiye muhabiri Thomas Seibert’in akreditasyonu konusunda ise bir açıklama yapılmadı. Seibert’in çalıştığı Tagesspiegel gazetesi ise konuyla ilgili şu an için açıklama olmayacağını belirtti. Jörg Brase ve Thomas Seibert, kartları uzatılmadığı için Pazar günü Türkiye’den ayrılmak zorunda kalmış, olay Berlin’de büyük tepkilere neden olmuştu. Nitekim Hrıstiyan Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Annegret Kramp-Karrenbauer’den sonra, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) eski lideri ve son seçimdeki başbakan adayı Martin Schulz, gazetecilerle ilgili kararı sert sözlerle eleştirerek, Türkiye’nin AB müzakere sürecinin dondurulmasını talep etti. "Türkiye’nin AB perspektifi sadece demokratik bir ülke olması durumunda söz konusu olur" diyen Schulz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı eleştirerek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan AB değerlerini sürekli olarak ayaklar altına alıyor. Bu koşullar altında AB müzakerelerini sürdürmenin bir anlamı yok" şeklinde görüş belirtti.

Kramp-Karrenbauer, "Türkiye'nin bu tutumuyla AB'den uzaklaştığını" vurgulayarak, "Avrupa Birliği'nde bizim değerlerimizi hiçbir biçimde paylaşmadığını açık bir biçimde ortaya koyan bir ortakla müzakere sürecinin devam ettirilmesinin anlamlı olup olmadığı üzerine konuşulmalıdır" demişti. Basın kartlarının yenilenmemesini eleştiren Dışişleri Bakanı Heiko Maas da, Türk meslektaşı Mevlüt Çavuşoğlu’yla meseleyi görüşmesine rağmen Ankara’nın tavrını değiştirmemesini eleştirip, son gelişmeler ışında Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını güncellemek zorunda kaldığını belirtmişti. Federal Dışişleri Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan uyarıda, Türkiye’de tatil planlayanlara yönelik olarak, "Alman hukuk anlayışında ifade özgürlüğü olarak değerlendirilen düşünceler, Türkiye'de mesleki anlamda kısıtlamalara ve cezai işlemlere yol açabilir" denildi. Uyarıda, son yıllarda Türkiye’ye seyahat eden çok sayıda Alman vatandaşının "keyfi olarak tutuklandığı" iddia edildi. Konuyla bağlantılı meslek örgütleri ve basın kuruluşlarının tepkileri, Jörg Brase’nin kartının uzatılması haberi öncesinde devam etti. İstanbul bürosu yöneticisi Jörg Brase’nin dönüşü sonrasında bir açıklama yapan ZDF televizyon kanalı genel müdürü Thomas Bellut, Türk hükümetinin eleştirisel haberciliği engellemek istediğini öne sürerek, "Bunu başaramayacaklar. Biz ZDF olarak bu önemli ülke hakkında, tarafsız ve önyargılardan uzak, eleştirisel haberciliği sürdüreceğiz" dedi.