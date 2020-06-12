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Ankara Berlin'den seyahat uyarısını kaldırmasını bekliyor

12.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını bir an evvel kaldırmasını istedi.

Ankara Berlin'den seyahat uyarısını kaldırmasını bekliyor

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Alman hükümetinden Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısını "bir an evvel" kaldırmasını istedi. Almanya'nın kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyen Çavuşoğlu Alman tatilcilerin bir an evvel Türkiye'ye uçabilmesi gerektiğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu konuyla ilgili açıklamalarını Alman Der Spiegel dergisine yaptı. Türkiye'ye güvenli seyahat için her şeyin hazır olduğunu söyleyen Çavuşoğlu Türkiye'de otel ve restoran gibi çeşitli işletmelerde alınan tedbirlerin Almanya merkezli TÜV Süd tarafından denetlendiğine de dikkat çekti. Çavuşoğlu Alman hükümetinin tutumundan dolayı hayal kırıklığı yaşadığını belirterek "Kararın arkasındaki bilimsel gerekçeler bizim açımızdan anlaşılır değildir" dedi.

Alman hükümeti çarşamba günü aldığı kararla Avrupa Birliği üyesi olmayan 160 ülkeye yönelik seyahat uyarısını 31 Ağustos tarihine kadar uzatmıştı. Bu ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. Dışişleri Bakanı Heiko Maas uyarının daha erken kaldırılması için bazı ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü söylemişti.

Almanya'nın kararında koronavirüs vaka sayıları, sağlık sisteminin kapasitesi, bölgede alınan güvenlik tedbirleri, gidiş geliş koşulları gibi hususlar rol oynuyor.

DW / EC, TY

Deutsche Welle Türkçe

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