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Ankara beyaza büründü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 22:59 | Son Güncelleme

Ankara'da dün gece yarısı başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı, bu gece etkisini artırdı. Lapa lapa yağan kar, kenti kısa sürede beyaza bürüdü.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri ana arterlerde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Yağışın gece boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Başkent’te, Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olamaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kar yağışını hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemek de zorlandı.
Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü.
Bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
İşte Ankara'dan kar manzaraları...
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Ankara kar yağışı Başkent kar fotoğrafları

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