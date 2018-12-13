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Ankara beyaza büründü

YAŞAM HABERLERİ  | 13.12.2018 07:31 | Son Güncelleme

Ankara'da kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak devam etti. Şehri kısa sürede beyaz örtüyle kaplayan kar, seyrine doyulmaz manzaralar ortaya çıkardı. Haftalardır beklenen karlı havaya hazırlıklı olan Belediye ekipleri ana arterlerin açık olması için çalışmalar başlattı.

Ana arterlerde herhangi bir sorun yaşanmazken, Ankaralılar karla kaplanan ara sokaklarda karın keyfini çıkardı. Parkların kartpostallık görüntüler ortaya çıkardığı Başkent'te sokakta olan vatandaşlar bol bol fotoğraf çekerek karşılaştıkları güzellikleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Ankara'da kar yağışı etkili oldu

Başkent’te, Meteoroloji'nin yaptığı uyarıların ardından akşam saatlerinden itibaren etkili olamaya başlayan kar, cadde ve sokakları beyaza bürüdü.
Kar yağışını hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise yolda yürürken zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri yollarda kar temizleme çalışması yaparken, sürücüler de zaman zaman ilerlemek de zorlandı.
Bazı bölgelerde kar yağışı nedeniyle araçlar yollarda güçlükle ilerlerken özellikle yokuşlarda duramayan araçlar maddi hasarlı kazalara karıştı.
Özellikle araçlarına kış lastiği takmayan sürücülerin güçlükle trafikte ilerlediği görüldü. Bazı vatandaşlar ise karın keyfini çıkardı.
Kar yağışının ardından beyaza bürünen başkentte kartpostallık görüntüler ortaya çıkarken, kentin bir çok bölgesinde vatandaşlar lapa lapa yağan karın keyfini kar topu oynayarak çıkardı.
Seymenler, Kurtuluş ve Kuğulu Park başta olmak üzere şehrin dört bir yanındaki park ve bahçelere akın eden vatandaşlar kar yağışı altında yürüyüş yaparken, kimileri de çocuklarıyla eğlenerek vakit geçirdi.
Bu arada bazı vatandaşlar da beyaza bürünen Ankara sokaklarından cep telefonlarıyla çektikleri kar manzaralarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri kar yağışının etkili olduğu kesimlerde trafikte sorun yaşanmaması için önlem aldı.
Ekipler kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilememesi için ana arterler ve bazı caddelerde kar küreme ve yol tuzlama çalışması yürüttü.
Yetkililer trafiğe çıkacak sürücüleri sabah saatlerinde yollarda oluşabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.
İşte Ankara'da objektiflere yansıyan kar fotoğrafları...
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Anahtar Kelimeler:
Ankara kar kar yağışı

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