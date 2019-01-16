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Ankara-Bolu kara yolunda ulaşıma kar ve tipi engeli

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 05:49 | Son Güncelleme

Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yaklaşık 3 saat süreyle ulaşıma kapandı - Çok sayıda tır ve otomobilin kayarak yoldan çıkması sonucu ulaşımın tamamen durduğu yolda Karayolları ekipleri trafiği açmak için yoğun çaba sarf etti - Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu otoyolda sürücüler ve yolcular saatlerce mahsur kaldı - Karayolları ekiplerinin çalışması sonucu otoyoldaki ulaşım Bolu istikametine tek şeritten Ankara yönüne ise iki şeritten sağlanıyor

Ankara'yı Bolu ve İstanbul'a bağlayan Anadolu Otoyolu'nun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisi yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle 3 saat süreyle ulaşıma kapandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akşam saatlerinden itibaren Anadolu Otoyolu'nun Ankara-Bolu güzergahında etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı.

Gece yarısı etkisini artıran kar yağışı nedeniyle otoyolun Çamlıdere ve Kızılcahamam mevkisinde çok sayıda tır ve otomobilin kayarak yoldan çıkması sonucu ulaşım her iki yönde tamamen durdu.

Özellikle Cankurtaran mevkisinde tipi şeklinde devam eden kar yağışı sonrası otoyolda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Sürücüler ve yolcular saatlerce araçlarında mahsur kalırken Karayolları ekipleri yolu ulaşıma açmak için yoğun çaba sarf etti.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmalar sonucu otoyoldaki ulaşım Bolu istikametine tek şeritten Ankara yönüne ise iki şeritten sağlanmaya başlandı.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler kayarak yoldan çıkan tır ve araçların kurtarılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler ilerleyen saatlerde otoyolun her iki yönünün de tamamen ulaşıma açılacağını belirtti.

Bu arada Anadolu Otoyolu'nun Ankara ve Bolu gişelerinde ağır vasıtaların geçişine bir süre izin verilmeyeceği bildirildi.

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Ankara istanbul kar Karayolu ulaşım

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