Ankara bunu konuşuyor: CHP'de Genel Başkanlık hesapları! İşte Kılıçdaroğlu'nun gönlündeki isim...

Türkiye 2023 seçimlerine yaklaşırken, muhalefetin cumhurbaşkanı adayı ise henüz belli olmadı. 6'lı masadan oluşan muhalefet cephesinde adaylık için ismi en çok konuşulan isim ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Her fırsatta adaylık için hazır olduğu mesajını veren CHP lideri Kılıçdaroğlu, meydanlara da yavaş yavaş inmeye başladı. Özellikle Balıkesir'de düzenlenen 'Milletin Sesi' mitinginde yaptığı konuşmayla Kılıçdaroğlu'nun adaylığını fiilen ilan ettiği iddia edildi. Muhalefet cephesinde adaylık konusunda net bir karar henüz alınmazken, Kılıçdaroğlu'nun olası adaylığında CHP'nin başına kimin geçeceği ise şimdiden kulislerde konuşulmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU'NDAN SONRA CHP GENEL BAŞKANI KİM OLACAK?

Ankara'da, her fırsatta 'tarafsız cumhurbaşkanı olmalı' vurgusu yapan Kılıçdaroğlu'nun aday olması durumunda yerine vekalet edecek kişi ve hatta seçilirse kimin CHP Genel Başkan olacağı tartışılmaya başlandı.

KILIÇDAROĞLU ADAY OLURSA, OĞUZ KAAN SALICI VEKALET EDECEK

Kulislerde CHP liderinin cumhurbaşkanı adayı olması halinde yerine vekalet edecek kişi için CHP teşkilatı ve delegeler üzerinde oldukça etkili bir isim olan Oğuz Kağan Salıcı'nın ismi konuşuluyor.

"CHP KURULTAYI'NDA GENEL BAŞKANLIK 3 İSİM ARASINDA OLUR" İDDİASI

CHP'de asıl gündem maddesi ise Kılıçdaroğlu'nun seçilmesi durumunda partiye kimin başkanlık edeceği. Habertürk'ten Kübra Par, Genel Başkanlık için 3 ismin öne çıktığını yazdı. 2023 Haziran seçimlerinden sonra yapılması planlanan 38. Olağan Kurultay'da yarışın Oğuz Kaan Salıcı, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun arasında geçmesinin beklendiğini yazan Par, olası kurultayda 3 isminde şansının yüksek olduğunu iddia etti.

KILIÇDAROĞLU'NUN GÖNLÜNDEKİ İSİM...

Kılıçdaroğlu'nun ise kendinden sonraki CHP Genel Başkanı olacak kişi için bu 3 adaydan en yakın olduğu ismin Oğuz Kaan Salıcı olduğunu belirten Par, "Kamuoyunda popülaritesi ondan çok daha yüksek olan İmamoğlu ve Özel’in de şansı oldukça yüksek görünüyor." diye yazdı.



