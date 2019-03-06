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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki:

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 19:57 | Son Güncelleme

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, HAK-İŞ’in düzenlediği ‘8 Mart Kadınlar Günü’ etkinliğine katıldı.HAK-İŞ’in düzenlediği ‘8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği’ne katılan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, kadının toplum hayatındaki önemine dikkat çekti.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, HAK-İŞ’in düzenlediği ‘8 Mart Kadınlar Günü’ etkinliğine katıldı.
HAK-İŞ’in düzenlediği ‘8 Mart Kadınlar Günü Etkinliği’ne katılan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, kadının toplum hayatındaki önemine dikkat çekti. Yerel seçimler dolayısıyla destek beklediğini ifade eden Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Özhaseki, “Yaklaşan seçimleri konuşmak lazım. Geçmişe bakılırsa 21 yıldan fazla Belediye Başkanlığı yapmış bir kardeşinizim. Allah benim kaderimi belediyecilikten yana yazmış. Bundan asla şikayetçi değilim. Allah’a her zaman hamd ediyorum. İnsanoğlu öldüğü zaman, çocukları onu fazlaca anar ve hatırlarmış. Torunlar ise fazla hatırlamadıkları için daha az anarlarmış. Onların çocukları ise ecdatlarını hiç tanımadıkları için arada bir Fatiha okurlarmış. Ve gittikçe unutulurmuş. Ama unutulmayanlar da var. Kimler onlar; hayırlı bir iş yapıp kalıcı olanlar. Belediye Başkanları da kalıcı işler yaptığından unutulmayanlar arasına girecektir. Benim aldığım belediyelerle, bıraktığım belediyeler arasında dağlar kadar fark var. Belediye binasını aldığımda borçları oluyordu. Bıraktığımda ise para dolu bir kasayla bırakıyordum. Anadolu’da nüfus önemlidir. 400 binlerde başladığım şehirde merkez 1 milyon 200 bin civarında bir nüfusa sahip oldu. Yerel yönetimler şehirlerde doğru işler yapıyorlarsa emin olun o şehirler büyür ve gelişir. Değerli kardeşlerim bizler bu işi biliyoruz. Sizler de uygun görürseniz 31 Mart akşamına kadar emek sizden, sonrasında iş ve vebal bizde. Hata yaparsam uyarın elbette. Sözlerimizde ve işlerimizde bir yanlışlık görürseniz uyarmak da müminin en önemli görevi” şeklinde konuştu.
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, henüz hayallerini gerçekleştiremediğini ve daha milyonlarca emekçi kadına ulaşmaları gerektiğini ifade etti. Arslan “HAK-İŞ olarak her yıl yenilerini ilave ederek gerçekleştirdiğimiz 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğimizi bu sene farklı bir formatta gerçekleştiriyor ve iki ayrı oturumla kutluyoruz. Temamız ‘Fıtratta farklılık, haklarda eşitlik’ olarak yola çıktık. KİT’lerde çalışan arkadaşlarımız için yayınlanan kanun hükmünde kararnameye KİT yöneticileri uymuyor. Hem enflasyon farklarının alınması hem kadro alamayan arkadaşların kadro alması ve benzeri pek çok sorunlarla karşı karşıyayız. Biz büyük fotoğrafı asla ıskalamayacağız. 1 milyona yakın arkadaşımızın kamuda çalışmasını sağladık. Çalışma hayatında her bir kadın emekçinin yaşadığı birçok sorun var. Bunların hepsini dinlemek istersiniz ama buna imkan yok. Biz çalışan kadınları dinleyip haklarını koruyacağız. Bütün bu işler HAK-İŞ’de konuşuluyor. Yapacak çok işimiz var. Hala istediğimiz yerde değiliz. 165 bin kadın işçimiz var ama sendikasız, örgütsüz kötü şartlarda çalıştırılan daha milyonlarca kadın var. Biz bu kadınlara ulaşmak, sendikal mücadeleye dahil etmek istiyoruz. Dünya emekçi kadınlar gününün arifesinde yeni sorumluluklar alacağımızı ifade etmek istiyorum. Gelin bütün kadın emekçilerin HAK-İŞ’te toplanmasına katkıda bulunalım” dedi.

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