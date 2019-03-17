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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki: "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 00:19 | Son Güncelleme

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız." dedi.Çankaya’da, Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İhtilal olursa,’Ben karşıyım, tankın üzerine çıkarım’ diyenler, ihtilal gecesi pazarlık edip, sıvışıp kaçtılar.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Özhaseki: "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız"

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız." dedi.

Çankaya’da, Seçim İrtibat Bürosu açılışında konuşan Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "İhtilal olursa,’Ben karşıyım, tankın üzerine çıkarım’ diyenler, ihtilal gecesi pazarlık edip, sıvışıp kaçtılar. Bazıları da 2-3 gün evden çıkmadılar." diye konuştu.

Anadolu’da, 3 bin, 5 bin nüfuslu ilçelerin, belediye başkan adaylarının proje yazdığını söyleyen Özhaseki, "İnsanlara diyorlar ki, ’Bizi seçerseniz, 5 yıl boyunca bunları yapacağız’, ya sizde söyleyin hadi, yok ’yavaş yavaş’ diyor. Ya ne yavaşı kardeşim, bizim ilçelerle birlikte neredeyse 5 bin tane projemiz var. Yavaşlık evde olur. Yorulur eve gidersiniz, pijamayı giyip, çay içip oturursunuz. Yavaş yavaş orada vakit geçirirsiniz eyvallah ama kamuda yavaşlık olmaz, uçak gibi çalışacağız, hızlı çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu kadar kirli bir iş görmedim"
Sahte senet konusunda kendisinin suçlandığını anlatan Özhaseki, "Avukatları çağırdım. Dosyaları önlerine koydum, ’Çalışın, bende göreyim’ dedim. Emin olun, gördüğüm manzara şu, yıllarca ticaret yaptım, hukuk tahsilim var ancak bu kadar kirli bir iş görmedim. Soru, soru içerisinde, bunlara cevap vermesi gereken adam, bugün basın bülteni yayınlıyor, hiçbir soruya cevap vermiyor." şeklinde konuştu.

Açılış sonrası, Yenimahalle MHP İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen programa katılan Özhaseki, bu seçimin Kandil’in ve Pensilvanya’dakilerin sonu olacağını söyledi. Yenimahalle’de katıldığı programdan sonra, Altınpark Anfa Salonu’nda Meslek Birlik Mühendisler Grubu’nun yemeğine katıldı.

Bilmeyen birisinin iş başına getirilmesinin doğru olmayacağını aktaran Özhaseki, "Rahmetli Necip Fazıl diyor ki, ’Bana deseler ki, işi bilmeyen bir adamın belediyesinde, beldesinde yaşamak mı istersin, yoksa ağma bir şoförün arabasında seyahat mı etmek istersin.’ Benim tercihim kesinlikle ikincisi olur, diyor. Ağma bir adamın arabasına binerim seyahat ederim, diyor" ifadelerini kaydetti. Özhaseki ,ekmek, su ve otobüs fiyatlarının tarife olduğunu söyledi.

Altınpark Anfa Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda Özhaseki’ye, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek eşlik etti.
Burada, Özhaseki’ye, "baret ve seymen kıyafeti" hediye edildi.

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