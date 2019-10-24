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Ankara Büyükşehir Belediye Başkan vekili Hayrettin Çetin, Moskova belediye başkan yardımcısı Maksim Liksutov ve beraberindeki heyeti ağırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2019 17:12 | Son Güncelleme

Dünyanın birçok ülkesiyle imzaladığı kardeş kent ve iş birliği protokolleriyle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, “kardeş şehir” Moskova ile dostane ilişkilerini geliştirerek sürdürüyor.Kent ulaşımı ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Ankara’ya gelen Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hayrettin Çetin ile görüştü.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ve EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın’ın da yer aldığı görüşmede, teleferik sistemi, raylı sistemler, toplu taşıma gibi kent ulaşımına dair pek çok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hayrettin Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretinin Moskova’ya olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:“4-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen 9.

Dünyanın birçok ülkesiyle imzaladığı kardeş kent ve iş birliği protokolleriyle dikkat çeken Büyükşehir Belediyesi, “kardeş şehir” Moskova ile dostane ilişkilerini geliştirerek sürdürüyor.
Kent ulaşımı ile ilgili bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak amacıyla Ankara’ya gelen Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Maksim Liksutov ve beraberindeki heyet, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hayrettin Çetin ile görüştü.
Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ve EGO Genel Müdürlüğü Raylı Sistemler Daire Başkanı Haldun Aydın’ın da yer aldığı görüşmede, teleferik sistemi, raylı sistemler, toplu taşıma gibi kent ulaşımına dair pek çok konuda görüş alışverişinde bulunuldu.
Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hayrettin Çetin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçildikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretinin Moskova’ya olduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu:
“4-7 Temmuz 2019 tarihlerinde Moskova’da düzenlenen 9. Moskova Şehircilik Forumuna Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş şahsen katılmıştı. Ziyaret sırasında, Ankara ve Moskova arasında dostane ilişkileri ve karşılıklı anlayışı geliştirmek üzere toplu taşımadan kentsel gelişime, çevre korumadan kültür ve turizme, bilişim teknolojilerinden ticaret ve ekonomiye kadar kentleri ilgilendiren pek çok alanda tecrübe değişimi gerçekleştirmeyi planlayan 2019-2021 iş birliği programı imzalandı. İmzalanan bu iş birliği programının hemen ardından ilk adımı sizlerden görmek ve Moskova heyetini burada ağırlamak bize büyük mutluluk verdi.”
Karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı kadar görüş alışverişinin önemini vurgulayan Başkan Vekili Çetin açıklamalarına şöyle devam etti:
“Özellikle metropol kentlerdeki ortak sorunlar olan ulaşım, altyapı, çevre ve konut gibi alanlarda karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımında vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artmasında büyük fayda sağlayacaktır. Bunun yanı sıra iki ülke ve iki Başkentin politik ve ekonomik iş birlikleriyle beraber kültürel ilişkilerin de artırılmasının aynı derecede önemli olduğuna inanıyoruz. Bu iş birlikleri çoğaltılmalı ve iki kardeş şehir yararına daha pek çok projelere imza atılmalı diye düşünüyoruz.”

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