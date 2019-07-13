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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş projelerini radyo temsilcilerine anlattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 15:42 | Son Güncelleme

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da faaliyet gösteren radyo istasyonlarının temsilcileri ile bir araya geldi.Radyo temsilerinin tüm sorularına içtenlikle yanıt veren Başkan Yavaş, Başkent ve Başkent’e dair projelerini de paylaştı.Şeffaf belediyecilik vurgusuSon olarak Rusya’ya yaptığı ziyaret ve yurt dışı temaslarına ilişkin gözlemlerini radyoculara anlatan Başkan Yavaş, Başkent ekonomisini canlandıracak projelere öncelik vereceklerini söyledi.Şeffaf belediyecilik anlayışını yaygınlaştıracak uygulamaları teker teker hayata geçirmeye başladıklarını belirten Başkan Yavaş, Belediye ihalelerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlamaya başladıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.Basın özgürlüğüBasın özgürlüğünün ve tarafsızlığının önemine dikkat çeken Başkan Yavaş, özelikle 31 Mart yerel seçimlerinde tarafsız yayın yapan radyolara teşekkür ederek, minnettar olduğunu söyledi.Sektörel sorunları yakından takip ettiklerinin altını çizen Başkan Yavaş, “Halkın sesini duyurabilecek tek mecra basın.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş projelerini radyo temsilcilerine anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara’da faaliyet gösteren radyo istasyonlarının temsilcileri ile bir araya geldi.
Radyo temsilerinin tüm sorularına içtenlikle yanıt veren Başkan Yavaş, Başkent ve Başkent’e dair projelerini de paylaştı.
Şeffaf belediyecilik vurgusu
Son olarak Rusya’ya yaptığı ziyaret ve yurt dışı temaslarına ilişkin gözlemlerini radyoculara anlatan Başkan Yavaş, Başkent ekonomisini canlandıracak projelere öncelik vereceklerini söyledi.
Şeffaf belediyecilik anlayışını yaygınlaştıracak uygulamaları teker teker hayata geçirmeye başladıklarını belirten Başkan Yavaş, Belediye ihalelerini sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlamaya başladıklarını ve olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade etti.

Basın özgürlüğü
Basın özgürlüğünün ve tarafsızlığının önemine dikkat çeken Başkan Yavaş, özelikle 31 Mart yerel seçimlerinde tarafsız yayın yapan radyolara teşekkür ederek, minnettar olduğunu söyledi.
Sektörel sorunları yakından takip ettiklerinin altını çizen Başkan Yavaş, “Halkın sesini duyurabilecek tek mecra basın. Onun için biz özellikle hem yerel basını hem de Ankara’daki radyoları gücümüzün yettiği kadar desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Fakirlikle mücadele
Radyo temsilcileriyle sohbetinde Başkent’te sosyal belediyecilik projelerini yaygınlaştırmaya çalışacaklarını söyleyen Başkan Yavaş, toplumsal barışın tabana yayılması için yoğun çaba harcayacaklarını vurguladı.
Yerel yönetimlerin en önemli görevleri arasında fakirlikle mücadelenin geldiğini belirten Başkan Yavaş, “En büyük amacım dar gelirli ailelerin çocuklarını okutmak. Biz muzdarip olan kesimlerin sorunlarının çözümü için gönüllü olan gurupları yan yana getirip bunlarla çalıştay yapıp bir yürütme konseyi oluşturacağız. Sorunların takipçisi de olacağım. Projelerimizi sizlere ve halkımıza da danışacağız” değerlendirmesinde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş projelerini radyo temsilcilerine anlattı

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş projelerini radyo temsilcilerine anlattı

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